https://sputniknews.com.tr/20230710/meteorolojiden-turuncu-alarm-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1073357919.html

Meteoroloji'den 'turuncu' alarm, çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 'turuncu' alarm, çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış sele neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T06:44+0300

2023-07-10T06:44+0300

2023-07-10T06:56+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Turuncu alarmMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için çok şiddetli yağışların devam edeceği belirtildi.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğu çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 29°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ °C, 31°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 34°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 38°CParçalı bulutluISPARTA °C, 28°CParçalı bulutluMERSİN °C, 34°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri ve Niğde ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 22°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.RİZE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeeği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AĞRI °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeeği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 27°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 33°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230709/afaddan-15-il-icin-turuncu-15-il-icin-sari-kodlu-uyari-1073354501.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, karadeniz