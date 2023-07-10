https://sputniknews.com.tr/20230710/abd-baskani-biden-ilk-kez-10-downing-streette-1073384312.html

ABD Başkanı Biden, ilk kez 10 Downing Street’te

ABD Başkanı Biden, ilk kez 10 Downing Street’te

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi öncesi geldiği Londra’da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü. Görev süresince ilk kez Başbakanlık konutu... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T16:55+0300

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dünya

abd

joe biden

ingiltere

rishi sunak

ukrayna

litvanya

downing street

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ABD Başkanı Joe Biden, yarın Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesi İngiltere’ye geldi. Biden, ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’la Başbakanlık konutu olan 10 Downing Street’te görüştü. Biden, ABD Başkanı olarak yaptığı ilk ziyarette Sunak için, “Daha yakın bir dost ve daha büyük bir müttefikle görüşemeyeceğini” söyledi. Biden, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik etmesine ve Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki fikir ayrılıklarına rağmen İngiltere- ABD ilişkilerinin sapasağlam olduğunu ifade etti.Haziran ayındaki ABD ziyaretinde dahil bu yıl Biden ile yaptığı görüşmelere değinen Sunak, “İlişkilerimizi sürdürüyor olmak harika” diye konuştu. Sunak, “İşbirliğimizi ve ortak ekonomik güvenliğimizi nasıl vatandaşlarımız yararına güçlendirebileceğimizi değerlendirdik” dedi. Avrupa-Atlantik ittifakının en sağlam müttefiklerinden ikisi olduklarını belirten Sunak, “Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı biliyorum” ifadelerini kullandı.İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Sunak ve Biden'ın, ABD'nin Ukrayna'ya parça tesirli bombalar tedarik etme kararını görüştüklerini söyledi. Bahsedilen silahlar, siviller için oluşturdukları tehlike nedeniyle İngiltere dahil olmak üzere 100'den fazla ülke tarafından yasaklanmıştı.Sunak ve Biden yarın Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230710/cin-abdnin-ukraynaya-misket-bombalarini-sorumsuzca-sevkiyati-insani-sorunlara-yol-acabilir-1073376518.html

ingiltere

ukrayna

litvanya

downing street

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