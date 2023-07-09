https://sputniknews.com.tr/20230709/uskudarda-15-temmuz-vatan-kosusu-guzergahinda-trafik-duzenlemesi-1073324052.html
Üsküdar'da '15 Temmuz Vatan Koşusu' güzergahında trafik düzenlemesi
Üsküdar'da '15 Temmuz Vatan Koşusu' güzergahında trafik düzenlemesi
İstanbul Üsküdar'da yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Vatan Koşusu" güzergahında trafik düzenlemesi yapıldı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T02:19+0300
2023-07-09T02:19+0300
2023-07-09T02:19+0300
dünya
üsküdar
istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul il emniyet müdürlüğü
istanbul
çengelköy
trafik
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 06.00 itibarıyla Çengelköy Meydan'dan Yalıboyu Caddesi köprü katılım istikametine tek yönün trafiğe kapatılacağı belirtildi.Açıklamada, sürücülerin alternatif olarak Güzeltepe Caddesi'ni kullanabileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230708/afaddan-11-il-icin-turuncu-kodlu-saganak-uyarisi-1073316715.html
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üsküdar, istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, çengelköy, trafik
üsküdar, istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, çengelköy, trafik
Üsküdar'da '15 Temmuz Vatan Koşusu' güzergahında trafik düzenlemesi
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İstanbul Üsküdar'da yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Vatan Koşusu" güzergahında trafik düzenlemesi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 06.00 itibarıyla Çengelköy Meydan'dan Yalıboyu Caddesi köprü katılım istikametine tek yönün trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin alternatif olarak Güzeltepe Caddesi'ni kullanabileceği kaydedildi.