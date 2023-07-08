https://sputniknews.com.tr/20230708/afaddan-11-il-icin-turuncu-kodlu-saganak-uyarisi-1073316715.html

AFAD'dan 11 il için turuncu kodlu sağanak uyarısı

AFAD'dan 11 il için turuncu kodlu sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu için turuncu... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T19:43+0300

2023-07-08T19:43+0300

2023-07-08T19:43+0300

türkiye

sağanak

sağanak yağış

turuncu alarm

kod

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), 11 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "uruncu kodlu uyarı yaptı.AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu'yu kapsayan 11 il için "turuncu kod" ile yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.Açıklamada, turuncu kodla yağış uyarısı verilen illerdeki valilikler ve muhtarların bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için ise sarı kodla yağış uyarısı yapıldı.Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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sağanak, sağanak yağış, turuncu alarm, kod