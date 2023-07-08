https://sputniknews.com.tr/20230708/afaddan-11-il-icin-turuncu-kodlu-saganak-uyarisi-1073316715.html
AFAD'dan 11 il için turuncu kodlu sağanak uyarısı
AFAD'dan 11 il için turuncu kodlu sağanak uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu için turuncu... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T19:43+0300
2023-07-08T19:43+0300
2023-07-08T19:43+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
turuncu alarm
kod
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), 11 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "uruncu kodlu uyarı yaptı.AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu'yu kapsayan 11 il için "turuncu kod" ile yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.Açıklamada, turuncu kodla yağış uyarısı verilen illerdeki valilikler ve muhtarların bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için ise sarı kodla yağış uyarısı yapıldı.Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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sağanak, sağanak yağış, turuncu alarm, kod
sağanak, sağanak yağış, turuncu alarm, kod
AFAD'dan 11 il için turuncu kodlu sağanak uyarısı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu için turuncu, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için ise sarı kodla yağış uyarısı yapıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), 11 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "uruncu kodlu uyarı yaptı.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu'yu kapsayan 11 il için "turuncu kod" ile yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, turuncu kodla yağış uyarısı verilen illerdeki valilikler ve muhtarların bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerimize tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edilmiştir. Ayrıca pazar günü, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da çok kuvvetli, yer yer şiddetli, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir."
İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için ise sarı kodla yağış uyarısı yapıldı.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.