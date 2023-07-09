https://sputniknews.com.tr/20230709/tunus-aciklarinda-gocmen-teknesi-batti-1-olu-10-kayip-1073348932.html
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü, 10 kayıp
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü, 10 kayıp
Tunus’un güney kıyıları açıklarında Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T18:02+0300
2023-07-09T18:02+0300
2023-07-09T18:02+0300
dünya
afrika
tunus
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
tekne
tekne kazası
tekne faciası
göçmen teknesi
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Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi, Safaks kenti açıklarında 22 kaçak göçmeni taşıyan bir teknenin battığını belirtti.Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde 11 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren Mesmudi, "Kurtarılan göçmenlerin ifadesine göre 10 göçmen kayıp” dedi.Arama kurtarma çalışmalarının Milli Muhafız Birlikleri ve Deniz Kuvvetleri’ne bağlı ekiplerin katkısıyla devam ettiğini aktaran Mesmudi, kurtarılan göçmenlerin ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildiğini kaydetti.Her yıl binlerce Afrikalı kaçak göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.Tunus’un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle ile Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230709/almanyada-gocmenler-polisle-catisti-26-polis-yaralandi-1073346531.html
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afrika, tunus, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen teknesi, ölü, kayıp
afrika, tunus, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne, tekne kazası, tekne faciası, göçmen teknesi, ölü, kayıp
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü, 10 kayıp
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Tunus’un güney kıyıları açıklarında Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.
Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi, Safaks kenti açıklarında 22 kaçak göçmeni taşıyan bir teknenin battığını belirtti.
Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde 11 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren Mesmudi, "Kurtarılan göçmenlerin ifadesine göre 10 göçmen kayıp” dedi.
Arama kurtarma çalışmalarının Milli Muhafız Birlikleri ve Deniz Kuvvetleri’ne bağlı ekiplerin katkısıyla devam ettiğini aktaran Mesmudi, kurtarılan göçmenlerin ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildiğini kaydetti.
Her yıl binlerce Afrikalı kaçak göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.
Tunus’un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle ile Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.
Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.