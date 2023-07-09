Almanya’da göçmenler polisle çatıştı: 26 polis yaralandı
© AFP 2023 / HELMUT FRICKEAlmanya’nın Frankfurt şehrinin kuzeyindeki Giessen kasabasında yapılan Eritre Kültür Festivali’nde çıkan olaylarda 26 polis yaralandı.
© AFP 2023 / HELMUT FRICKE
Almanya’nın Frankfurt şehrinin kuzeyindeki Giessen kasabasında yapılan Eritre Kültür Festivali’nde çıkan olaylarda 26 polis yaralandı.
Almanya’nın Frankfurt şehrinin kuzeyindeki Giessen kasabasında düzenlenen Eritre Kültür Festivali’nin, otoriter Eritre rejimi tarafından bir propaganda malzemesi olarak kullanılmasına tepki gösteren protestocular polisle çatıştı.
#Polizeigewalt in #Gießen #eritreafestival #demo— hessencam (@hessencam) July 9, 2023
Ein Mann am Straßenrand greift aggressiv in eine Festnahme ein. Er beschimpft den Festgenommenen und schlägt ihn. pic.twitter.com/2GTSYS8SvI
Dün saatlerce süren çatışmalar sonucu 26 polisin yaralandığı açıklandı. Kalabalığı bastırmak için cop ve biber gazı kullanan polis, 100’den fazla kişiyi gözaltına aldı.
Protestocuların polise şişe ve taş attığı ve bazı araçlara hasar verdikleri belirtilirken, kasaba merkezi trafiğe kapatıldı.
NOW - Clashes around the "Eritrea Festival" in #Gießen, Germany. More than 1,000 police officers are deployed.pic.twitter.com/mPOhUPQ5dc— Disclose.tv (@disclosetv) July 8, 2023
Kasaba yetkilileri, geçen yıl benzer bir olayın patlak vermesinin ardından festivalin devam etmesini durdurmaya çalışmış ancak yerel mahkeme yasağı bozmuştu.
Eritreliler Avrupa Birliği ülkelerine yerleşmek isteyen en büyük Afrikalı göçmen gruplarından birini oluştururken, son yıllarda Almanya çok sayıda Eritreliye sığınma hakkı verdi.
27 Haziran , 16:35