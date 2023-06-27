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https://sputniknews.com.tr/20230627/almanyaya-net-goc-1950den-beri-en-yuksek-seviyede-1072926401.html
Almanya'ya net göç 1950'den beri en yüksek seviyede
Almanya'ya net göç 1950'den beri en yüksek seviyede
Almanya'da 2021 yılı için 329 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2022'de yaklaşık 4 kat artarak 1 milyon 462 bine yükselerek son 72 yılın en yüksek... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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2023-06-27T16:39+0300
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 2 milyon 666 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyon 204 bin olarak kayıtlara geçti.2021 için 329 bin olarak açıklanan ülkeye net göç sayısı, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 462 bine yükseldi. Böylece yıllık net göç sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'den beri en yüksek seviyeye çıktı.Destatis'in açıklamasında, net göçte 2021 yılına göre artışın başlıca nedeni olarak Ukrayna'daki çatışmalardan kendini korumak isteyenlerin' Ukrayna’dan Almanya'ya gelmesi gösterildi.Geçen yıl Ukrayna'dan Almanya'ya yaklaşık 1.1 milyon kişi geldi ve 138 bin kişi de Almanya’dan Ukrayna’ya göç etti.Almanya'ya göç edenlerin sayısında geçen yıl 2021’e kıyasla 1 milyon 323 bin, ülkeyi terk edenlerin sayısında ise 210 bin kişilik azalma oldu.Almanya'ya 27 Avrupa ülkesinden gelenlerin sayısı, Almanya'dan göç edenlerden 87 bin fazla olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam 2021’de 81 bin olarak kayıtlara geçmişti.Almanya'ya özellikle Romanya, Polonya ve Bulgaristan'dan insanlar göç etti.Destatis rakamlarına göre, Suriye'den Almanya’ya net göç geçen yıl 68 bin olurken, Afganistan'dan 55 bin olarak tespit edildi.2021’de 19 bin olan Türkiye'den Almanya'ya net göç ise 2022’de 49 bine yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230627/ingilterenin-ruanda-plani-her-bir-gocmenin-maliyeti-169-bin-pound-1072905595.html
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almanya, göç, göçmen, rekor, kaçak göçmen, göçmen krizi, avrupa, artış
almanya, göç, göçmen, rekor, kaçak göçmen, göçmen krizi, avrupa, artış

Almanya'ya net göç 1950'den beri en yüksek seviyede

16:35 27.06.2023 (güncellendi: 16:39 27.06.2023)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinAlmanya bayrağı
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Almanya'da 2021 yılı için 329 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2022'de yaklaşık 4 kat artarak 1 milyon 462 bine yükselerek son 72 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 2 milyon 666 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyon 204 bin olarak kayıtlara geçti.
2021 için 329 bin olarak açıklanan ülkeye net göç sayısı, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 462 bine yükseldi. Böylece yıllık net göç sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Destatis'in açıklamasında, net göçte 2021 yılına göre artışın başlıca nedeni olarak Ukrayna'daki çatışmalardan kendini korumak isteyenlerin' Ukrayna’dan Almanya'ya gelmesi gösterildi.
Geçen yıl Ukrayna'dan Almanya'ya yaklaşık 1.1 milyon kişi geldi ve 138 bin kişi de Almanya’dan Ukrayna’ya göç etti.
Almanya'ya göç edenlerin sayısında geçen yıl 2021’e kıyasla 1 milyon 323 bin, ülkeyi terk edenlerin sayısında ise 210 bin kişilik azalma oldu.
Almanya'ya 27 Avrupa ülkesinden gelenlerin sayısı, Almanya'dan göç edenlerden 87 bin fazla olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam 2021’de 81 bin olarak kayıtlara geçmişti.
Almanya'ya özellikle Romanya, Polonya ve Bulgaristan'dan insanlar göç etti.
Destatis rakamlarına göre, Suriye'den Almanya’ya net göç geçen yıl 68 bin olurken, Afganistan'dan 55 bin olarak tespit edildi.
2021’de 19 bin olan Türkiye'den Almanya'ya net göç ise 2022’de 49 bine yükseldi.
İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
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