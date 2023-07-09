https://sputniknews.com.tr/20230709/sosyal-medyadaki-namaz-kilma-videosu-nedeniyle-gozaltina-alinan-supheli-adliyede-1073340594.html
Sosyal medyadaki 'namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli adliyede
Sosyal medyadaki 'namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli adliyede
Sosyal medyada 'namaz kılma' videosu adı altında çektiği görüntüler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T13:34+0300
2023-07-09T13:34+0300
2023-07-09T13:38+0300
namaz
gözaltı
türkiye
adliye
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan D.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü.Özel güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan kişinin sosyal medyada paylaştığı 'namaz kılma' videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla videoda görülen D.Y. gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-sosyal-medyadaki-namaz-kilma-videosuna-sorusturma-1073323943.html
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namaz, gözaltı, adliye, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
namaz, gözaltı, adliye, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Sosyal medyadaki 'namaz kılma' videosu nedeniyle gözaltına alınan şüpheli adliyede
13:34 09.07.2023 (güncellendi: 13:38 09.07.2023) Abone ol
Sosyal medyada 'namaz kılma' videosu adı altında çektiği görüntüler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan D.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü.
Özel güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan kişinin sosyal medyada paylaştığı 'namaz kılma' videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla videoda görülen D.Y. gözaltına alınmıştı.