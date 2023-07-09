https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-sosyal-medyadaki-namaz-kilma-videosuna-sorusturma-1073323943.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sosyal medyadaki namaz kılma videosuna soruşturma

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan namaz kılma videosuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken şüpheli gözaltına alındı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T02:01+0300

2023-07-09T02:01+0300

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dünya

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

istanbul

sosyal medya

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi.Savcılık, video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada görüntüyü çeken şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.Gözaltına alınan şüpheli D.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

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