https://sputniknews.com.tr/20230709/psgde-futbolcular-mbappenin-aciklamalarindan-sikayetci-1073337698.html

PSG'de futbolcular Mbappe'nin açıklamalarından şikayetçi

PSG'de futbolcular Mbappe'nin açıklamalarından şikayetçi

Paris Saint Germain'de futbolcular, Kylian Mbappe'nin verdiği bir röportajda kulübe ve takıma yönelik sözlerinden memnun olmadı. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T11:43+0300

2023-07-09T11:43+0300

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kylian mbappe

spor

psg

futbol

fransa

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Fransa Ligue 1'de geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezona Luis Enrique yönetiminde hazırlanan Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe krizi çözülmüş değil. NTV Spor'un aktardığına göre Fransız yıldız, France Football'a yaptığı açıklamalarda kulübün futbolculara bireysel gelişimde yardımcı olmadığını ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıkla ilgili artık bir sınıra ulaşıldığını söyledi. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonda istenilen sonuçların elde edilememesindeki sebeplerin takımı oluşturanlar tarafından açıklanması gerektiğini söyleyen Mbappe, futbolcuların ellerinden geleni yaptığını belirtti. Mbappe'nin yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya üzerinden bazı taraftarlar eleştirilerde bulunurken mevcut durumdan futbolcuların da rahatsız olduğu belirtildi. Athletic'te yer alan haberde 6 futbolcunun Mbappe'nin açıklamalarıyla iglili kulübün başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye şikayette bulunduğu aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230613/mbappeden-ayrilik-aciklamasi-psg-ile-sozlesmemi-uzatmayi-hic-dusunmedim-1072388689.html

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