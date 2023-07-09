https://sputniknews.com.tr/20230709/pentagon-abdnin-iha-saldirisiyla-isidin-suriyedeki-liderlerinden-usame-muhacir-olduruldu-1073346287.html
Pentagon: ABD'nin İHA saldırısıyla IŞİD'in Suriye'deki liderlerinden Usame Muhacir öldürüldü
Pentagon: ABD'nin İHA saldırısıyla IŞİD'in Suriye'deki liderlerinden Usame Muhacir öldürüldü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), MQ-9 Reaper insansız hava aracı saldırısında IŞİD'in Suriye'deki liderlerinden olan ve Halep bölgesinde motosiklet kullanan... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T16:27+0300
2023-07-09T16:27+0300
2023-07-09T16:43+0300
dünya
abd
işid
suriye
suikast
insansız hava aracı (iha)
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 7 Temmuz'da düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki lideri Usame el Muhacir'in öldürülmesiyle sonuçlandığını duyurdu. Saldırının sivil ölümüne yol açtığına dair işaret bulunmadığını, sivil yaralanması haberinin değerlendirildiğini söyleyen, ama ABD ordusunun öldürülen kişinin Muhacir olduğunu nasıl doğruladığını belirtmeyen CENTCOM açıklamasında başka ayrıntı verilmedi. Medyaya konuşan Pentagon yetkilileri, Muhacir'in, saldırı sırasında Suriye'nin kuzeybatısında bulunduğunu ve Halep bölgesinde motosiklet kullandığını, ancak asıl faaliyet bölgesinin Suriye'nin doğusu olduğunu söyledi.
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abd, işid, suriye, suikast, insansız hava aracı (iha)
abd, işid, suriye, suikast, insansız hava aracı (iha)
Pentagon: ABD'nin İHA saldırısıyla IŞİD'in Suriye'deki liderlerinden Usame Muhacir öldürüldü
16:27 09.07.2023 (güncellendi: 16:43 09.07.2023) Abone ol
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), MQ-9 Reaper insansız hava aracı saldırısında IŞİD'in Suriye'deki liderlerinden olan ve Halep bölgesinde motosiklet kullanan Usame el Muhacir'in öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 7 Temmuz'da düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki lideri Usame el Muhacir'in öldürülmesiyle sonuçlandığını duyurdu.
Saldırının sivil ölümüne yol açtığına dair işaret bulunmadığını, sivil yaralanması haberinin değerlendirildiğini söyleyen, ama ABD ordusunun öldürülen kişinin Muhacir olduğunu nasıl doğruladığını belirtmeyen CENTCOM açıklamasında başka ayrıntı verilmedi.
Medyaya konuşan Pentagon yetkilileri, Muhacir'in, saldırı sırasında Suriye'nin kuzeybatısında bulunduğunu ve Halep bölgesinde motosiklet kullandığını, ancak asıl faaliyet bölgesinin Suriye'nin doğusu olduğunu söyledi.