https://sputniknews.com.tr/20230709/orduda-sel-ve-heyelan-felaketi-1073330523.html
Ordu'da sel ve heyelan felaketi
Ordu'da sel ve heyelan felaketi
Ordu’da dün gece etkili olan sel ve heyelan sonrası kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Ekiplerin yoldaki çalışmaları sürüyor. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T10:11+0300
2023-07-09T10:11+0300
2023-07-09T10:12+0300
türkiye
ordu
sahil yolu
yağış
sel
heyelan
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Ordu'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde dereler taştı, sel meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı. Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Taşbaşı Mahallesi’nde dere taştı, 2 noktada heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi toprak altında kaldı. Ekipler alanda gece boyunca iş makinelerinin yardımıyla çalışmalarını sürdürdü. Ulaşımın kapalı olduğu Karadeniz Sahil Yolu’nda devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.
türkiye
ordu
sahil yolu
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ordu, sahil yolu, yağış, sel, heyelan
ordu, sahil yolu, yağış, sel, heyelan
Ordu'da sel ve heyelan felaketi
10:11 09.07.2023 (güncellendi: 10:12 09.07.2023) Abone ol
Ordu’da dün gece etkili olan sel ve heyelan sonrası kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Ekiplerin yoldaki çalışmaları sürüyor.
Ordu'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde dereler taştı, sel meydana geldi.
Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı. Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Taşbaşı Mahallesi’nde dere taştı, 2 noktada heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinesi toprak altında kaldı.
Ekipler alanda gece boyunca iş makinelerinin yardımıyla çalışmalarını sürdürdü. Ulaşımın kapalı olduğu Karadeniz Sahil Yolu’nda devam eden çalışmalar ise havadan görüntülendi.