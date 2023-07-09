https://sputniknews.com.tr/20230709/msb-pence-simsek-harekati-bolgesinde-2-asker-sehit-oldu-1073352447.html

MSB: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu

MSB: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T21:12+0300

2023-07-09T21:12+0300

2023-07-09T21:12+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe harekatı

pençe-şimşek

şehit

asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/0f/1043812230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9a98043497c61a90fd524d22d0580a36.jpg

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 09 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

https://sputniknews.com.tr/20230702/msb-9-pkkli-terorist-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi-1073080453.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), pençe harekatı, pençe-şimşek, şehit, asker