https://sputniknews.com.tr/20230709/msb-pence-simsek-harekati-bolgesinde-2-asker-sehit-oldu-1073352447.html
MSB: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T21:12+0300
2023-07-09T21:12+0300
2023-07-09T21:12+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe harekatı
pençe-şimşek
şehit
asker
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MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 09 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
https://sputniknews.com.tr/20230702/msb-9-pkkli-terorist-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi-1073080453.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe harekatı, pençe-şimşek, şehit, asker
milli savunma bakanlığı (msb), pençe harekatı, pençe-şimşek, şehit, asker
MSB: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 09 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."