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https://sputniknews.com.tr/20230702/msb-9-pkkli-terorist-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi-1073080453.html
MSB: 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T12:42+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
irak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/msb-tel-rifat-ve-munbic-bolgelerinde-41-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1072415843.html
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milli savunma bakanlığı (msb), irak, terörist
milli savunma bakanlığı (msb), irak, terörist

MSB: 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

12:42 02.07.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıMSB, asker, sınır, Türk askeri
MSB, asker, sınır, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
TÜRKİYE
MSB: Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 terörist etkisiz hale getirildi
14 Haziran , 10:43
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