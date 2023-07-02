https://sputniknews.com.tr/20230702/msb-9-pkkli-terorist-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi-1073080453.html

MSB: 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T12:42+0300

2023-07-02T12:42+0300

2023-07-02T12:42+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

irak

terörist

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230614/msb-tel-rifat-ve-munbic-bolgelerinde-41-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1072415843.html

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milli savunma bakanlığı (msb), irak, terörist