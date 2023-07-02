https://sputniknews.com.tr/20230702/msb-9-pkkli-terorist-hava-harekatiyla-etkisiz-hale-getirildi-1073080453.html
MSB: 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T12:42+0300
2023-07-02T12:42+0300
2023-07-02T12:42+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
irak
terörist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063570957_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_3da35b12135c7cfc5cfb2aefbe71b98d.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/msb-tel-rifat-ve-munbic-bolgelerinde-41-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1072415843.html
türkiye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063570957_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_05951112363ae4915c9d620c075b5559.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), irak, terörist
milli savunma bakanlığı (msb), irak, terörist
MSB: 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.