https://sputniknews.com.tr/20230709/milli-saraylar-baskanligindan-topkapi-sarayindaki-restoran-yanginina-iliskin-aciklama-1073328778.html

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan Topkapı Sarayı'ndaki restoran yangınına ilişkin açıklama

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan Topkapı Sarayı'ndaki restoran yangınına ilişkin açıklama

Milli Saraylar Başkanlığı açıklamasında "Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan saat 9.00 itibarıyla... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T09:27+0300

2023-07-09T09:27+0300

2023-07-09T09:28+0300

türkiye

topkapı

milli saraylar

topkapı sarayı

yangın

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Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda gece saatlerinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Topkapı Sarayı'nın dış bahçesinde bulunan restoranın çatısında saat 03.00 sıralarında yangın çıktığı belirtildi.Dış karakol binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Milli Saraylar itfaiye ekibinin yaptığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:"İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasının çatısında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan saat 9.00 itibarıyla normal şekilde devam edecektir"

https://sputniknews.com.tr/20230709/-topkapi-sarayinda-yangin-1073325396.html

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