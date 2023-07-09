https://sputniknews.com.tr/20230709/-topkapi-sarayinda-yangin-1073325396.html
Topkapı Sarayı'nda yangın
Topkapı Sarayı'nda yangın
Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T04:08+0300
2023-07-09T04:08+0300
2023-07-09T04:31+0300
türkiye
topkapı sarayı
topkapı sarayı
istanbul
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Saraydaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.Ekiplerin restoranda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
türkiye
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topkapı sarayı, topkapı sarayı, istanbul
topkapı sarayı, topkapı sarayı, istanbul
Topkapı Sarayı'nda yangın
04:08 09.07.2023 (güncellendi: 04:31 09.07.2023) Abone ol
Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Saraydaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin restoranda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.