https://sputniknews.com.tr/20230707/italyada-huzurevinde-yangin-faciasi-6-olu-68-yarali-1073271075.html

İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı

İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı

İtalya’nın Milono kentindeki bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T11:17+0300

2023-07-07T11:17+0300

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dünya

milano

huzurevi

yangın

yangın söndürme

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İtalya’nın Milano kentindeki bir huzurevinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Luca Cari, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını açıkladı. Cari, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede söndürüldüğünü, ancak çıkan huzurevi sakinlerinin yoğun dumandan etkilendiğini aktardı.

milano

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milano, huzurevi, yangın, yangın söndürme