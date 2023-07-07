https://sputniknews.com.tr/20230707/italyada-huzurevinde-yangin-faciasi-6-olu-68-yarali-1073271075.html
İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı
İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı
İtalya’nın Milono kentindeki bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T11:17+0300
2023-07-07T11:17+0300
2023-07-07T11:17+0300
dünya
milano
huzurevi
yangın
yangın söndürme
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İtalya’nın Milano kentindeki bir huzurevinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Luca Cari, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını açıkladı. Cari, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede söndürüldüğünü, ancak çıkan huzurevi sakinlerinin yoğun dumandan etkilendiğini aktardı.
milano
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MIA „Rosiya Segodnya“
milano, huzurevi, yangın, yangın söndürme
milano, huzurevi, yangın, yangın söndürme
İtalya’da huzurevinde yangın faciası: 6 ölü, 68 yaralı
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İtalya’nın Milono kentindeki bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.
İtalya’nın Milano kentindeki bir huzurevinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ulusal İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Luca Cari, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını açıkladı. Cari, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.
Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede söndürüldüğünü, ancak çıkan huzurevi sakinlerinin yoğun dumandan etkilendiğini aktardı.