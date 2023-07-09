https://sputniknews.com.tr/20230709/lubnanda-reklam-panolarina-elinde-kuran-tutan-putin-resmi-asildi-1073347775.html
Lübnan'da reklam panolarına elinde Kuran tutan Putin resmi asıldı
Lübnan'da reklam panolarına elinde Kuran tutan Putin resmi asıldı
Lübnan’ın çeşitli kentlerinde Rusya lideri Vladimir Putin’in elinde Kur’an-ı Kerim ile görüntülendiği reklam panoları kuruldu. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T17:17+0300
2023-07-09T17:17+0300
2023-07-09T18:25+0300
dünya
ortadoğu
rusya
vladimir putin
kuran
reklam
reklam panosu
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Lübnan’ın çeşitli kentlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinde Kur’an-ı Kerim ile görüntülendiği reklam panoları kuruldu.Rus lider, 28 Haziran’da Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde Cuma Camii’ni ziyaret etmiş, orada kendisine Kur’an-ı Kerim hediye edilmişti. Putin, yaptığı ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya’da suç olduğunu söylemişti.Lübnan’ın çeşitli kentlerinde kurulan reklam panolarında Putin, ellerinde Kur’an-ı Kerim ile görülüyor, yazıda ise, 'Dinlerin Muhafızı ve Koruyucusu' ifadesi yer alıyor.Rusya-Lübnan İşbirliği Ofisi ‘Roslivan’ Başkanı Muhammed Nasrutdin, Rusya Devlet Başkanı’nın İsveç'te Kur’an-ı Kerim yakıldığı bir dönemde tüm dünyaya, dinlere nasıl davranılması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.Lübnan’da Rusya Devlet Başkanı'na dinler ve özellikle İslam konusundaki tutumundan dolayı minnettar kalındığını vurgulayan Nasrutdin, “O (Rusya Devlet Başkanı) İsveç'te olanları kınadı. Bu sadece bir pozisyon değil, aynı zamanda birçok anlam taşıyan bir adımdır Kurban Bayramı'nda camiyi ziyaret ederek eline Kur’an-ı Kerim aldı ve ‘bu kutsal kitaba saygısızlık Rusya'da suçtur’ dedi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/isvecte-incil-ve-tevrat-yakmak-icin-polise-cok-sayida-basvuru-yapildi--1073201265.html
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ortadoğu, rusya, vladimir putin, kuran, reklam, reklam panosu
ortadoğu, rusya, vladimir putin, kuran, reklam, reklam panosu
Lübnan'da reklam panolarına elinde Kuran tutan Putin resmi asıldı
17:17 09.07.2023 (güncellendi: 18:25 09.07.2023) Abone ol
Lübnan’ın çeşitli kentlerinde Rusya lideri Vladimir Putin’in elinde Kur’an-ı Kerim ile görüntülendiği reklam panoları kuruldu.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Lübnan’ın çeşitli kentlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinde Kur’an-ı Kerim ile görüntülendiği reklam panoları kuruldu.
Rus lider, 28 Haziran’da Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent kentinde Cuma Camii’ni ziyaret etmiş, orada kendisine Kur’an-ı Kerim hediye edilmişti. Putin, yaptığı ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya’da suç olduğunu söylemişti.
Lübnan’ın çeşitli kentlerinde kurulan reklam panolarında Putin, ellerinde Kur’an-ı Kerim ile görülüyor, yazıda ise, 'Dinlerin Muhafızı ve Koruyucusu' ifadesi yer alıyor.
Rusya-Lübnan İşbirliği Ofisi ‘Roslivan’ Başkanı Muhammed Nasrutdin, Rusya Devlet Başkanı’nın İsveç'te Kur’an-ı Kerim yakıldığı bir dönemde tüm dünyaya, dinlere nasıl davranılması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.
Lübnan’da Rusya Devlet Başkanı'na dinler ve özellikle İslam konusundaki tutumundan dolayı minnettar kalındığını vurgulayan Nasrutdin, “O (Rusya Devlet Başkanı) İsveç'te olanları kınadı. Bu sadece bir pozisyon değil, aynı zamanda birçok anlam taşıyan bir adımdır Kurban Bayramı'nda camiyi ziyaret ederek eline Kur’an-ı Kerim aldı ve ‘bu kutsal kitaba saygısızlık Rusya'da suçtur’ dedi” ifadelerini kullandı.