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https://sputniknews.com.tr/20230705/isvecte-incil-ve-tevrat-yakmak-icin-polise-cok-sayida-basvuru-yapildi--1073201265.html
İsveç'te İncil ve Tevrat yakmak için polise çok sayıda başvuru yapıldı
İsveç'te İncil ve Tevrat yakmak için polise çok sayıda başvuru yapıldı
İsveç'te Kuran yakma eylemleri sonrası ülkede 'ifade özgürlüğü' tartışmaya açılırken dini kitap yakma başvurularında artış yaşandı. Kuran’ın yanı sıra İncil ve... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T16:02+0300
2023-07-05T16:02+0300
dünya
isveç
incil
tevrat
yakma
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avrupa
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İsveç’te peş peşe yaşanan Kuran yakma eylemleri devam ederken ülkede Kuran'ın yanı sıra İncil ve Tevrat yakmak için emniyete yapılan başvurular tartışma yarattı.Polise yapılan 3 yeni başvurudan biri, 28 Haziran'daki yakma olayında olduğu gibi, Stockholm'deki bir caminin dışında Kuran'ın yakılmasını içeriyor.Diğer başvuru, Tevrat ve İncil'in Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği dışında yakılmasıyla ilgili. Talep edilen tarih ise 15 Haziran. Başvuru sahibi 30 yaşındaki kişi, talebini geçen hafta Kuran'ın yakılmasına cevaben yazdığını söyleyerek, bunu 'ifade özgürlüğü kapsamında sembolik bir eylem' olarak nitelendirdi.Bir diğer başvuru ise 12 Temmuz tarihini hedefliyor. Polisin 'özel biri' olarak nitelendirdiği başvuru sahibinin başvuruyu Helsingborg'da yaptığı bildirildi. Üç başvurunun haberi, Birleşmiş Milletler'in 28 Haziran'da başkentte cami önünde Kuran'ın yakılmasıyla ilgili endişesini dile getirmesinin ardından geldi.Bir BM sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, olayı ele almak için BM İnsan Hakları Konseyi tarafından acil bir oturum düzenleneceğini söyledi.Kuran'ın yakılmasına yönelik tepkiler, şu anda İsveç'in NATO'ya katılmasının önündeki en büyük engel olan Türkiye de dahil diğer birçok Müslüman çoğunluklu ülkeler tarafından da dile getirildi.Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yakarak dini kitap yakma furyasını başlatmıştı. Daha sonra İsveç’te yaşayan Iraklı Salwan Momika, geçen hafta mahkemenin izniyle bir caminin önünde Kuran yakmıştı. Momika, önümüzdeki günlerde yeniden Kuran yakma eylemleri düzenleyeceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230704/isvec-islam-aleminden-alenen-ozur-dileyene-kadar-natoya-girmeyecek-1073177261.html
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isveç, incil, tevrat, yakma, eylem, avrupa
isveç, incil, tevrat, yakma, eylem, avrupa

İsveç'te İncil ve Tevrat yakmak için polise çok sayıda başvuru yapıldı

16:02 05.07.2023
© AFP 2023 / Bertil Enevag Ericson / SCANPIX SWEDEN / isveç polisi
isveç polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / Bertil Enevag Ericson / SCANPIX SWEDEN /
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İsveç'te Kuran yakma eylemleri sonrası ülkede 'ifade özgürlüğü' tartışmaya açılırken dini kitap yakma başvurularında artış yaşandı. Kuran’ın yanı sıra İncil ve Tevrat yakmak için İsveç Polisi’ne çok sayıda başvuru yapıldığı bildirildi.
İsveç’te peş peşe yaşanan Kuran yakma eylemleri devam ederken ülkede Kuran'ın yanı sıra İncil ve Tevrat yakmak için emniyete yapılan başvurular tartışma yarattı.
Polise yapılan 3 yeni başvurudan biri, 28 Haziran'daki yakma olayında olduğu gibi, Stockholm'deki bir caminin dışında Kuran'ın yakılmasını içeriyor.
Diğer başvuru, Tevrat ve İncil'in Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği dışında yakılmasıyla ilgili. Talep edilen tarih ise 15 Haziran.
Başvuru sahibi 30 yaşındaki kişi, talebini geçen hafta Kuran'ın yakılmasına cevaben yazdığını söyleyerek, bunu 'ifade özgürlüğü kapsamında sembolik bir eylem' olarak nitelendirdi.
Bir diğer başvuru ise 12 Temmuz tarihini hedefliyor. Polisin 'özel biri' olarak nitelendirdiği başvuru sahibinin başvuruyu Helsingborg'da yaptığı bildirildi.
Üç başvurunun haberi, Birleşmiş Milletler'in 28 Haziran'da başkentte cami önünde Kuran'ın yakılmasıyla ilgili endişesini dile getirmesinin ardından geldi.
Bir BM sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, olayı ele almak için BM İnsan Hakları Konseyi tarafından acil bir oturum düzenleneceğini söyledi.
Kuran'ın yakılmasına yönelik tepkiler, şu anda İsveç'in NATO'ya katılmasının önündeki en büyük engel olan Türkiye de dahil diğer birçok Müslüman çoğunluklu ülkeler tarafından da dile getirildi.
Ocak ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yakarak dini kitap yakma furyasını başlatmıştı.
Daha sonra İsveç’te yaşayan Iraklı Salwan Momika, geçen hafta mahkemenin izniyle bir caminin önünde Kuran yakmıştı. Momika, önümüzdeki günlerde yeniden Kuran yakma eylemleri düzenleyeceğini açıklamıştı.
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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