https://sputniknews.com.tr/20230709/kizilayin-yeni-genel-baskani-fatma-meric-yilmaz-oldu-1073348111.html

Kızılay'ın yeni genel başkanı Fatma Meriç Yılmaz oldu

Kızılay'ın yeni genel başkanı Fatma Meriç Yılmaz oldu

Türkiye Kızılay Derneği'nin Genel Başkanlığına Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi. Yılmaz, 155 yıllık kurumun ilk kadın genel başkanı olarak tarihe geçti. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T17:28+0300

2023-07-09T17:28+0300

2023-07-09T17:30+0300

türkiye

kızılay

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deprem

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Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda, genel başkanlığa tek isim aday oldu. Oyların tamamını alan Yılmaz, Kurum'un ilk kadın genel başkanı olarak seçildi.Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır" diye konuştu.Yılmaz, 'yollarının uzun ve heybelerinin ağır olduğunu' ifade ederek şu sözlere yer verdi:"Yakında ve uzakta, içerde ve dışarda bizim yolumuzu gözleyenler var. Bağışçılarımızdan aldığımız emaneti, hakkıyla ihtiyaç sahibine ulaştırmak için durup dinlenmeden bütün zorlukları aşarak koşacağız. Bizim hikayemiz zorlukların üstesinden gelmenin hikayesidir. Depremde, savaşta, yangında, selde, salgında hep olduğu gibi yine en başta koşan biz olmaya devam edeceğiz."Fatma Meriç Yılmaz kimdir?1975 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı.2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışıyor. Yılmaz’ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte, ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütüyorEvli ve üç çocuk annesidir.

https://sputniknews.com.tr/20230709/erdogan-siyasi-cikar-hesabiyla-kizilay-yipratilmamali-1073340946.html

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