https://sputniknews.com.tr/20230709/erdogan-siyasi-cikar-hesabiyla-kizilay-yipratilmamali-1073340946.html

Erdoğan: Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay yıpratılmamalı

Erdoğan: Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay yıpratılmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T13:37+0300

2023-07-09T13:37+0300

2023-07-09T13:49+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kızılay

deprem

fatma meriç yılmaz

kerem kınık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.Genel kurulun başarılı geçmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Türk Kızılay'ın 1868 yılından beri Türkiye, bölge ve dünyadaki tüm insanların imdadına koştuğunu anlattı.Türk Kızılay mensuplarına teşekkür eden Erdoğan şunları kaydetti:155 yıllık tarihinde Kızılay'a ilk kadın başkanKahramanmaraş merkezli depremden sonra çadır satılmasıyla tepkilerin yöneldiği Türk Kızılay’da Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından bugün yapılacak Genel Kurul'da Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tek aday olacak. Böylece 155 yıllık Kızılay tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçilecek.Fatma Meriç Yılmaz kimdir?1975 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı.2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışıyor. Yılmaz’ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte, ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütüyorEvli ve üç çocuk annesidir.

https://sputniknews.com.tr/20230512/kizilay-baskani-kerem-kinik-istifa-etti-1071001637.html

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recep tayyip erdoğan, kızılay, deprem, fatma meriç yılmaz, kerem kınık