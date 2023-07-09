https://sputniknews.com.tr/20230709/duzcede-saganak-hasanlar-barajindaki-su-seviyesi-yuzde-130a-ulasti-1073344861.html

Düzce'de sağanak: Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 130'a ulaştı

Düzce'de sağanak: Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 130'a ulaştı

Düzce Valisi Atay, "Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 130'a ulaştı. Baraj bölgesinde, dere yataklarına yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızın... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T15:44+0300

2023-07-09T15:44+0300

2023-07-09T15:44+0300

türkiye

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heyelan

baraj

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Düzce'de sağanak nedeniyle birçok noktada sel meydana geldi, köy yolları kapandı.Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Düzce merkez, Yığılca, Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde sele yol açtı, taşan derelere yakın yerleşim yerlerini su bastı.Vali Cevdet Atay özellikle Yığılca ilçesinde metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünü söyledi.AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, gönüllü arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere herkesin sahada olduğuna anlatan Atay, merkeze bağlı birkaç köyde sorun yaşandığını kaydetti.Vali Atay, Gündolaması köyünde taşkın meydana geldiğini aktararak, "Buralarda ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 130'a ulaştı. Baraj bölgesinde, dere yataklarına yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda ekiplerimiz çalışma yapıyor. Gölyaka'da yaklaşık 5 köyde tıkanan menfezleri sürekli açıyoruz. İl Özel İdaresi ekiplerimiz her ihtimale karşı orada bekliyor." ifadesini kullandı.Atay, kent genelinde riskli bölgelerdeki vatandaşları, tedbir amaçlı güvenli bölgelere taşıma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbul-dahil-30-kent-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1073340274.html

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