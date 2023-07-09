https://sputniknews.com.tr/20230709/dunyanin-en-efsane-150-lokantasi-aciklandi-alinazik-ve-iskender-de-listede-1073347558.html
'Dünyanın en efsane 150 lokantası' açıklandı: Alinazik ve İskender de listede
'Dünyanın en efsane 150 lokantası' açıklandı: Alinazik ve İskender de listede
Hırvatistan merkezli Taste Atlas sitesi, 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesini yayınlandı. Listeye Türkiye’den 6 lokanta girerken Bursa’dan Uludağ... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T16:58+0300
2023-07-09T16:58+0300
2023-07-09T17:04+0300
yaşam
yemek
restoran
kebap
liste
bursa
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Gastronomi profesyonelleri ile yemek eleştirmenlerinin tavsiyelerini ve değerlendirmelerini dikkate aldığını savunan site; '2023’ün En Efsanevi 150 Lokanta' listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den 2 lokanta, girme başarısı gösterdi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, TasteAtlas geçtiğimiz günlerde dünyanın en efsanevi 150 restoranı ve bu restoranların ikonik yemeklerini paylaştı.Site listeyi "Efsanevi geleneksel restoranlar, yemek mekanlarından çok daha fazlasıdır; onlar kültürel mihenk taşlarıdır. Sadece yemekle ilgili değil, kültürümüzün ve tarihimizin bir parçasını paylaşmak için nesiller boyu aktarılan tarifleri kullanırlar. Gelip giden yemek trendlerinin aksine zamansızdırlar. Dünyanın gastronomi-kültürel tarihinin ne kadarını deneyimlediniz?" notuyla duyurdu.Listede Türkiye lokantaları arasında en üst sırayı 35. sıradan Gaziantep İmam Çağdaş lokantası aldı.Bursa Uludağ Kebapçısı 46. Antalya 7 Mehmet lokantası 52., İstanbul’dan sırasıyla Sultanahmet Köftecisi 78., Çiya Sofrası 120. ve Hacı Abdullah 121. olarak listede kendine yer buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230303/dunyanin-en-iyi-sandvicleri-aciklandi-gobit-doner-1-sirada-1067762153.html
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yemek, restoran, kebap, liste, bursa
yemek, restoran, kebap, liste, bursa
'Dünyanın en efsane 150 lokantası' açıklandı: Alinazik ve İskender de listede
16:58 09.07.2023 (güncellendi: 17:04 09.07.2023) Abone ol
Hırvatistan merkezli Taste Atlas sitesi, 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesini yayınlandı. Listeye Türkiye’den 6 lokanta girerken Bursa’dan Uludağ Kebapçısı lokantası 46. sırada yer alıyor.
Gastronomi profesyonelleri ile yemek eleştirmenlerinin tavsiyelerini ve değerlendirmelerini dikkate aldığını savunan site; '2023’ün En Efsanevi 150 Lokanta' listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den 2 lokanta, girme başarısı gösterdi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, TasteAtlas geçtiğimiz günlerde dünyanın en efsanevi 150 restoranı ve bu restoranların ikonik yemeklerini paylaştı.
Site listeyi "Efsanevi geleneksel restoranlar, yemek mekanlarından çok daha fazlasıdır; onlar kültürel mihenk taşlarıdır. Sadece yemekle ilgili değil, kültürümüzün ve tarihimizin bir parçasını paylaşmak için nesiller boyu aktarılan tarifleri kullanırlar. Gelip giden yemek trendlerinin aksine zamansızdırlar. Dünyanın gastronomi-kültürel tarihinin ne kadarını deneyimlediniz?" notuyla duyurdu.
Listede Türkiye lokantaları arasında en üst sırayı 35. sıradan Gaziantep İmam Çağdaş lokantası aldı.
Bursa Uludağ Kebapçısı 46. Antalya 7 Mehmet lokantası 52., İstanbul’dan sırasıyla Sultanahmet Köftecisi 78., Çiya Sofrası 120. ve Hacı Abdullah 121. olarak listede kendine yer buldu.