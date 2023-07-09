https://sputniknews.com.tr/20230709/dunyanin-en-efsane-150-lokantasi-aciklandi-alinazik-ve-iskender-de-listede-1073347558.html

'Dünyanın en efsane 150 lokantası' açıklandı: Alinazik ve İskender de listede

'Dünyanın en efsane 150 lokantası' açıklandı: Alinazik ve İskender de listede

Hırvatistan merkezli Taste Atlas sitesi, 'Dünyanın En Efsanevi 150 Lokantası' listesini yayınlandı. Listeye Türkiye’den 6 lokanta girerken Bursa’dan Uludağ... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T16:58+0300

2023-07-09T16:58+0300

2023-07-09T17:04+0300

yaşam

yemek

restoran

kebap

liste

bursa

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Gastronomi profesyonelleri ile yemek eleştirmenlerinin tavsiyelerini ve değerlendirmelerini dikkate aldığını savunan site; '2023’ün En Efsanevi 150 Lokanta' listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den 2 lokanta, girme başarısı gösterdi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, TasteAtlas geçtiğimiz günlerde dünyanın en efsanevi 150 restoranı ve bu restoranların ikonik yemeklerini paylaştı.Site listeyi "Efsanevi geleneksel restoranlar, yemek mekanlarından çok daha fazlasıdır; onlar kültürel mihenk taşlarıdır. Sadece yemekle ilgili değil, kültürümüzün ve tarihimizin bir parçasını paylaşmak için nesiller boyu aktarılan tarifleri kullanırlar. Gelip giden yemek trendlerinin aksine zamansızdırlar. Dünyanın gastronomi-kültürel tarihinin ne kadarını deneyimlediniz?" notuyla duyurdu.Listede Türkiye lokantaları arasında en üst sırayı 35. sıradan Gaziantep İmam Çağdaş lokantası aldı.Bursa Uludağ Kebapçısı 46. Antalya 7 Mehmet lokantası 52., İstanbul’dan sırasıyla Sultanahmet Köftecisi 78., Çiya Sofrası 120. ve Hacı Abdullah 121. olarak listede kendine yer buldu.

https://sputniknews.com.tr/20230303/dunyanin-en-iyi-sandvicleri-aciklandi-gobit-doner-1-sirada-1067762153.html

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