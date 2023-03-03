https://sputniknews.com.tr/20230303/dunyanin-en-iyi-sandvicleri-aciklandi-gobit-doner-1-sirada-1067762153.html
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Gobit döner 1. sırada
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Gobit döner 1. sırada
Taste Atlas (Lezzet Atlası), 'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıkladı. Türkiye'den gobit döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T13:37+0300
2023-03-03T13:37+0300
2023-03-03T13:37+0300
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türkiye
döner
dünya
yemek
sandviç
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'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıklandı. Taste Atlas (Lezzet Atlası), Türkiye'den gobit döneri, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sıraya yerleştirdi.10. Arepa Andina, Venezüela9. Milanesa, Arjantin8. Skagen tostu, İsveç7. Chorizo, Arjantin6. Istakozlu sandviç, ABD5. Banh MA Heo Quay, Vietnam4. Spiedie, ABD3. De Lomo, Arjantin2. Butifarra, Peru1. Tombik (gobit) Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221228/2022de-dunyanin-en-iyi-mutfaklari-siralandi-turkiye-7-sirada-cag-kebabi-ilk-10da-1065128674.html
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türkiye, döner, dünya, yemek, sandviç
türkiye, döner, dünya, yemek, sandviç
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Gobit döner 1. sırada
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Taste Atlas (Lezzet Atlası), 'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıkladı. Türkiye'den gobit döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı.
'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıklandı. Taste Atlas (Lezzet Atlası), Türkiye'den gobit döneri, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sıraya yerleştirdi.
10. Arepa Andina, Venezüela
6. Istakozlu sandviç, ABD
5. Banh MA Heo Quay, Vietnam
1. Tombik (gobit) Türkiye