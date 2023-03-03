https://sputniknews.com.tr/20230303/dunyanin-en-iyi-sandvicleri-aciklandi-gobit-doner-1-sirada-1067762153.html

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Gobit döner 1. sırada

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Gobit döner 1. sırada

Taste Atlas (Lezzet Atlası), 'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıkladı. Türkiye'den gobit döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

döner

dünya

yemek

sandviç

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'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıklandı. Taste Atlas (Lezzet Atlası), Türkiye'den gobit döneri, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sıraya yerleştirdi.10. Arepa Andina, Venezüela9. Milanesa, Arjantin8. Skagen tostu, İsveç7. Chorizo, Arjantin6. Istakozlu sandviç, ABD5. Banh MA Heo Quay, Vietnam4. Spiedie, ABD3. De Lomo, Arjantin2. Butifarra, Peru1. Tombik (gobit) Türkiye

https://sputniknews.com.tr/20221228/2022de-dunyanin-en-iyi-mutfaklari-siralandi-turkiye-7-sirada-cag-kebabi-ilk-10da-1065128674.html

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türkiye, döner, dünya, yemek, sandviç