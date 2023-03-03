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Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Gobit döner 1. sırada
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Gobit döner 1. sırada
Taste Atlas (Lezzet Atlası), 'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıkladı. Türkiye'den gobit döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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döner
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yemek
sandviç
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'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıklandı. Taste Atlas (Lezzet Atlası), Türkiye'den gobit döneri, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sıraya yerleştirdi.10. Arepa Andina, Venezüela9. Milanesa, Arjantin8. Skagen tostu, İsveç7. Chorizo, Arjantin6. Istakozlu sandviç, ABD5. Banh MA Heo Quay, Vietnam4. Spiedie, ABD3. De Lomo, Arjantin2. Butifarra, Peru1. Tombik (gobit) Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221228/2022de-dunyanin-en-iyi-mutfaklari-siralandi-turkiye-7-sirada-cag-kebabi-ilk-10da-1065128674.html
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türkiye, döner, dünya, yemek, sandviç
türkiye, döner, dünya, yemek, sandviç

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Gobit döner 1. sırada

13:37 03.03.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURESandviç
Sandviç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
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Taste Atlas (Lezzet Atlası), 'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıkladı. Türkiye'den gobit döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı.
'Dünyanın En İyi 100 Sandviçi' listesini açıklandı. Taste Atlas (Lezzet Atlası), Türkiye'den gobit döneri, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sıraya yerleştirdi.
10. Arepa Andina, Venezüela
9. Milanesa, Arjantin
8. Skagen tostu, İsveç
7. Chorizo, Arjantin
6. Istakozlu sandviç, ABD
5. Banh MA Heo Quay, Vietnam
4. Spiedie, ABD
3. De Lomo, Arjantin
2. Butifarra, Peru
1. Tombik (gobit) Türkiye
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