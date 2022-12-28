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2022'de dünyanın en iyi mutfakları sıralandı: Türkiye 7. sırada, Cağ Kebabı ilk 10'da
2022'de dünyanın en iyi mutfakları sıralandı: Türkiye 7. sırada, Cağ Kebabı ilk 10'da
Taste Atlas (Lezzet Atlası) her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi mutfaklarını ve en iyi geleneksel yemeklerini sıraladı. Türk mutfağı sıralamada 7... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T13:04+0300
2022-12-28T13:10+0300
yaşam
türk mutfağı
kebap
adana kebap
şiş kebap
iskender kebap
kebapçı
cağ kebabı
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Hırvatistan merkezli gastroloji sitesi Taste Atlas, 2022 yılında dünyanın en iyi mutfakları ve en iyi geleneksel yemekleri olmaya hak kazanan ülkeleri ve yemekleri açıkladı.Toplamda 95 ülkenin yer aldığı en iyi mutfaklar listesinde Türkiye 7 sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sıralaması şu şekilde:En kötü mutfaklar: Letonya, Fas, NorveçEn iyi mutfaklar listesinin son 3 sırasına Letonya (93), Fas (94), ve Norveç (95) layık görüldü.Taste Atlas'ın 'En İyi Geleneksel Yemekler' listesinin ilk 10'u şöyle duyuruldu:En İyi Geleneksel Yemekler listesinde yer almaya hak kazanan Türk yemekleri arasında, Şiş kebap (14), Mantı (22), İskender kebap (39), Alinazik kebap (45), Döner kebap (48), tantuni (74), hünkarbeğendi (75), çöp şiş (80), Adana kebap (81), sarma (92) da yer aldı.Öte yandan listeye Türk gastronomi yazarı Vedat Milor'dan tepki geldi.“Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara…” diyerek Taste Atlas’ın listesini eleştiren Milor, şu ifadeleri kullandı:Milor, geçen yıl yayımlanan “Dünyanın En İyi 50 Mutfağı” listesinde Türk mutfağının 17. sırada yer almasına da tepki göstermişti.Taste Atlas’tan açıklama: Her yıl çok kızanlar oluyor, hatta büyükelçiliklerden telefonlar geliyorSosyal medyadaki tepkilerin ardından bir açıklama yapan Taste Atlas, “Her yıl listeyi yayımladığımızda bize çok kızan insanlar oluyor, hatta büyükelçiliklerden telefonlar geliyor” diyerek metodolojilerini açıkladı.15 bine yakın yemeğin yer aldığı zengin bir veritabanı oluşturduklarınını ifade eden Taste Atlas, kayıtlı yemeklerin gerçek kişiler tarafından oylanmasıyla bu listelerin hazırlandığını belirtti ve verilen notlarda bir taraflılık olduğunun tespit edilmesi halinde bu kişilerin çıkarıldığını vurguladı:
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türk mutfağı, kebap, adana kebap, şiş kebap, iskender kebap, kebapçı, cağ kebabı
türk mutfağı, kebap, adana kebap, şiş kebap, iskender kebap, kebapçı, cağ kebabı

2022'de dünyanın en iyi mutfakları sıralandı: Türkiye 7. sırada, Cağ Kebabı ilk 10'da

13:04 28.12.2022 (güncellendi: 13:10 28.12.2022)
© DHACağ Kebabı
Cağ Kebabı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© DHA
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Taste Atlas (Lezzet Atlası) her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi mutfaklarını ve en iyi geleneksel yemeklerini sıraladı. Türk mutfağı sıralamada 7. olurken, Cağ kebabı, en iyi geleneksel yemekler listesinde 9. sırada yer aldı. Dünyanın en iyi 100 geleneksel yemeği listesine mantı, iskender, alinazik, hünkarbeğendi ve Adana kebap da girdi.
Hırvatistan merkezli gastroloji sitesi Taste Atlas, 2022 yılında dünyanın en iyi mutfakları ve en iyi geleneksel yemekleri olmaya hak kazanan ülkeleri ve yemekleri açıkladı.
Toplamda 95 ülkenin yer aldığı en iyi mutfaklar listesinde Türkiye 7 sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sıralaması şu şekilde:
1.
İtalyan mutfağı
2.
Yunan mutfağı
3.
İspanyol mutfağı
4.
Japon mutfağı
5.
Hint mutfağı
6.
Meksika mutfağı
7.
Türk mutfağı
8.
Amerikan mutfağı
9.
Fransız mutfağı
10.
Peru mutfağı

En kötü mutfaklar: Letonya, Fas, Norveç

En iyi mutfaklar listesinin son 3 sırasına Letonya (93), Fas (94), ve Norveç (95) layık görüldü.
Taste Atlas'ın 'En İyi Geleneksel Yemekler' listesinin ilk 10'u şöyle duyuruldu:
1.
Karē, Japonya
2.
Picanha, Brezilya
3.
Amêijoas à Bulhão Pato, Portekiz
4.
Tangbao, Çin
5.
Guotie, Çin
6.
Phanaeng Curry, Tayland
7.
Ceviche mixto, Peru
8.
Ghormeh sabzi, İran
9.
Cağ kebabı, Türkiye
10.
Pollo a la brasa, Peru
En İyi Geleneksel Yemekler listesinde yer almaya hak kazanan Türk yemekleri arasında, Şiş kebap (14), Mantı (22), İskender kebap (39), Alinazik kebap (45), Döner kebap (48), tantuni (74), hünkarbeğendi (75), çöp şiş (80), Adana kebap (81), sarma (92) da yer aldı.
Öte yandan listeye Türk gastronomi yazarı Vedat Milor'dan tepki geldi.
“Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara…” diyerek Taste Atlas’ın listesini eleştiren Milor, şu ifadeleri kullandı:
“Böyle arada restoranlarla ve yemeklerle ilgili saçma sapan listeler gündeme geliyor. Nasıl bir metodoloji izlediği ya da kimin oy verdiği belli değil. Tek fonksiyonu sahip olduğumuz kompleksleri gün yüzüne çıkarmak. Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara…”
Milor, geçen yıl yayımlanan “Dünyanın En İyi 50 Mutfağı” listesinde Türk mutfağının 17. sırada yer almasına da tepki göstermişti.

Taste Atlas’tan açıklama: Her yıl çok kızanlar oluyor, hatta büyükelçiliklerden telefonlar geliyor

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bir açıklama yapan Taste Atlas, “Her yıl listeyi yayımladığımızda bize çok kızan insanlar oluyor, hatta büyükelçiliklerden telefonlar geliyor” diyerek metodolojilerini açıkladı.
15 bine yakın yemeğin yer aldığı zengin bir veritabanı oluşturduklarınını ifade eden Taste Atlas, kayıtlı yemeklerin gerçek kişiler tarafından oylanmasıyla bu listelerin hazırlandığını belirtti ve verilen notlarda bir taraflılık olduğunun tespit edilmesi halinde bu kişilerin çıkarıldığını vurguladı:
“Kimse bu sıralamayı sevmiyor fakat gerçek insanların geçerli seslerinin yansıması. Bu yüzden bizden nefret etmeyin, biz sadece oy sayıyoruz.”
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