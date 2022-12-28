2022'de dünyanın en iyi mutfakları sıralandı: Türkiye 7. sırada, Cağ Kebabı ilk 10'da
13:04 28.12.2022 (güncellendi: 13:10 28.12.2022)
© DHACağ Kebabı
© DHA
Taste Atlas (Lezzet Atlası) her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi mutfaklarını ve en iyi geleneksel yemeklerini sıraladı. Türk mutfağı sıralamada 7. olurken, Cağ kebabı, en iyi geleneksel yemekler listesinde 9. sırada yer aldı. Dünyanın en iyi 100 geleneksel yemeği listesine mantı, iskender, alinazik, hünkarbeğendi ve Adana kebap da girdi.
Hırvatistan merkezli gastroloji sitesi Taste Atlas, 2022 yılında dünyanın en iyi mutfakları ve en iyi geleneksel yemekleri olmaya hak kazanan ülkeleri ve yemekleri açıkladı.
Toplamda 95 ülkenin yer aldığı en iyi mutfaklar listesinde Türkiye 7 sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sıralaması şu şekilde:
1.İtalyan mutfağı
2.Yunan mutfağı
3.İspanyol mutfağı
4.Japon mutfağı
5.Hint mutfağı
6.Meksika mutfağı
7.Türk mutfağı
8.Amerikan mutfağı
9.Fransız mutfağı
10.Peru mutfağı
En kötü mutfaklar: Letonya, Fas, Norveç
En iyi mutfaklar listesinin son 3 sırasına Letonya (93), Fas (94), ve Norveç (95) layık görüldü.
Taste Atlas'ın 'En İyi Geleneksel Yemekler' listesinin ilk 10'u şöyle duyuruldu:
1.Karē, Japonya
2.Picanha, Brezilya
3.Amêijoas à Bulhão Pato, Portekiz
4.Tangbao, Çin
5.Guotie, Çin
6.Phanaeng Curry, Tayland
7.Ceviche mixto, Peru
8.Ghormeh sabzi, İran
9.Cağ kebabı, Türkiye
10.Pollo a la brasa, Peru
What’s your favorite dish in the world?— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 23, 2022
Full top 100 best dishes in 2022: https://t.co/TVbd3jHohu pic.twitter.com/28jJDn0kmx
En İyi Geleneksel Yemekler listesinde yer almaya hak kazanan Türk yemekleri arasında, Şiş kebap (14), Mantı (22), İskender kebap (39), Alinazik kebap (45), Döner kebap (48), tantuni (74), hünkarbeğendi (75), çöp şiş (80), Adana kebap (81), sarma (92) da yer aldı.
Öte yandan listeye Türk gastronomi yazarı Vedat Milor'dan tepki geldi.
“Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara…” diyerek Taste Atlas’ın listesini eleştiren Milor, şu ifadeleri kullandı:
“Böyle arada restoranlarla ve yemeklerle ilgili saçma sapan listeler gündeme geliyor. Nasıl bir metodoloji izlediği ya da kimin oy verdiği belli değil. Tek fonksiyonu sahip olduğumuz kompleksleri gün yüzüne çıkarmak. Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara…”
Böyle arada restoranlarla ve yemeklerle ilgili saçma sapan listeler gündeme geliyor. Nasıl bir metodoloji izlediği ya da kimin oy verdiği belli değil. Tek fonksiyonu sahip olduğumuz kompleksleri gün yüzüne çıkarmak. Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara… https://t.co/zwc1qi7XmM— Vedat Milor (@vedatmilor) December 25, 2022
Milor, geçen yıl yayımlanan “Dünyanın En İyi 50 Mutfağı” listesinde Türk mutfağının 17. sırada yer almasına da tepki göstermişti.
Taste Atlas’tan açıklama: Her yıl çok kızanlar oluyor, hatta büyükelçiliklerden telefonlar geliyor
Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bir açıklama yapan Taste Atlas, “Her yıl listeyi yayımladığımızda bize çok kızan insanlar oluyor, hatta büyükelçiliklerden telefonlar geliyor” diyerek metodolojilerini açıkladı.
15 bine yakın yemeğin yer aldığı zengin bir veritabanı oluşturduklarınını ifade eden Taste Atlas, kayıtlı yemeklerin gerçek kişiler tarafından oylanmasıyla bu listelerin hazırlandığını belirtti ve verilen notlarda bir taraflılık olduğunun tespit edilmesi halinde bu kişilerin çıkarıldığını vurguladı:
“Kimse bu sıralamayı sevmiyor fakat gerçek insanların geçerli seslerinin yansıması. Bu yüzden bizden nefret etmeyin, biz sadece oy sayıyoruz.”
No one likes that list, but it is a reflection of the valid voices of real people. That’s why we wrote, don’t hate us, we’re just counting votes.— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 24, 2022
Merry Christmas people!