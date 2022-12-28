https://sputniknews.com.tr/20221228/2022de-dunyanin-en-iyi-mutfaklari-siralandi-turkiye-7-sirada-cag-kebabi-ilk-10da-1065128674.html

2022'de dünyanın en iyi mutfakları sıralandı: Türkiye 7. sırada, Cağ Kebabı ilk 10'da

2022'de dünyanın en iyi mutfakları sıralandı: Türkiye 7. sırada, Cağ Kebabı ilk 10'da

Taste Atlas (Lezzet Atlası) her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en iyi mutfaklarını ve en iyi geleneksel yemeklerini sıraladı. Türk mutfağı sıralamada 7... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T13:04+0300

2022-12-28T13:04+0300

2022-12-28T13:10+0300

yaşam

türk mutfağı

kebap

adana kebap

şiş kebap

iskender kebap

kebapçı

cağ kebabı

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Hırvatistan merkezli gastroloji sitesi Taste Atlas, 2022 yılında dünyanın en iyi mutfakları ve en iyi geleneksel yemekleri olmaya hak kazanan ülkeleri ve yemekleri açıkladı.Toplamda 95 ülkenin yer aldığı en iyi mutfaklar listesinde Türkiye 7 sırada yer aldı. Listenin ilk 10 sıralaması şu şekilde:En kötü mutfaklar: Letonya, Fas, NorveçEn iyi mutfaklar listesinin son 3 sırasına Letonya (93), Fas (94), ve Norveç (95) layık görüldü.Taste Atlas'ın 'En İyi Geleneksel Yemekler' listesinin ilk 10'u şöyle duyuruldu:En İyi Geleneksel Yemekler listesinde yer almaya hak kazanan Türk yemekleri arasında, Şiş kebap (14), Mantı (22), İskender kebap (39), Alinazik kebap (45), Döner kebap (48), tantuni (74), hünkarbeğendi (75), çöp şiş (80), Adana kebap (81), sarma (92) da yer aldı.Öte yandan listeye Türk gastronomi yazarı Vedat Milor'dan tepki geldi.“Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara…” diyerek Taste Atlas’ın listesini eleştiren Milor, şu ifadeleri kullandı:Milor, geçen yıl yayımlanan “Dünyanın En İyi 50 Mutfağı” listesinde Türk mutfağının 17. sırada yer almasına da tepki göstermişti.Taste Atlas’tan açıklama: Her yıl çok kızanlar oluyor, hatta büyükelçiliklerden telefonlar geliyorSosyal medyadaki tepkilerin ardından bir açıklama yapan Taste Atlas, “Her yıl listeyi yayımladığımızda bize çok kızan insanlar oluyor, hatta büyükelçiliklerden telefonlar geliyor” diyerek metodolojilerini açıkladı.15 bine yakın yemeğin yer aldığı zengin bir veritabanı oluşturduklarınını ifade eden Taste Atlas, kayıtlı yemeklerin gerçek kişiler tarafından oylanmasıyla bu listelerin hazırlandığını belirtti ve verilen notlarda bir taraflılık olduğunun tespit edilmesi halinde bu kişilerin çıkarıldığını vurguladı:

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türk mutfağı, kebap, adana kebap, şiş kebap, iskender kebap, kebapçı, cağ kebabı