https://sputniknews.com.tr/20230709/devlet-tiyatrolari-sanatcisi-olcay-poyraz-vefat-etti-1073331201.html
Devlet Tiyatroları sanatçısı Olcay Poyraz vefat etti
Devlet Tiyatroları sanatçısı Olcay Poyraz vefat etti
Devlet Tiyatroları sanatçısı Olcay Poyraz 80 yaşında hayata veda etti. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T10:17+0300
2023-07-09T10:17+0300
2023-07-09T10:31+0300
yaşam
tiyatro
sanatçı
ölüm
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Devlet Tiyatroları (DT), sanatçı Olcay Poyraz'ın dün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Poyraz'ın cenazesinin 10 Temmuz saat 14.00'te Alaçatı Kabristanı'na defnedileceği de belirtildi.DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:"Olcay Poyraz'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."Olcay Poyraz'ın görev aldığı bazı oyunlar şöyle:"Yabanlar, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Rüya Oyunu, Peter Pan, Yedi Balkonlu Ev, Ayakta Durmak İstiyorum, Keziban, Bizim Şehir, My Fair Lady, Sular Aydınlanıyordu (Durup Dinledi Birkaçı), Finten, Cadı Kazanı, Chaillot'daki Deli, Yanlışlık, Bozkır Güzellemesi, İnsandan Kaçan, Yarın 2000, Yerma, Hüzzam, Yüz Yüze, Ruhlar Gelirse, Bağış, Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı, Köprüdeki Adam, Canlı Yayın, Tiyatro Makinası, Beklenmedik Ziyaret."
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tiyatro, sanatçı, ölüm
Devlet Tiyatroları sanatçısı Olcay Poyraz vefat etti
10:17 09.07.2023 (güncellendi: 10:31 09.07.2023) Abone ol
Devlet Tiyatroları sanatçısı Olcay Poyraz 80 yaşında hayata veda etti.
Devlet Tiyatroları (DT), sanatçı Olcay Poyraz'ın dün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Poyraz'ın cenazesinin 10 Temmuz saat 14.00'te Alaçatı Kabristanı'na defnedileceği de belirtildi.
DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:
"Olcay Poyraz'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Olcay Poyraz'ın görev aldığı bazı oyunlar şöyle:
"Yabanlar, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Rüya Oyunu, Peter Pan, Yedi Balkonlu Ev, Ayakta Durmak İstiyorum, Keziban, Bizim Şehir, My Fair Lady, Sular Aydınlanıyordu (Durup Dinledi Birkaçı), Finten, Cadı Kazanı, Chaillot'daki Deli, Yanlışlık, Bozkır Güzellemesi, İnsandan Kaçan, Yarın 2000, Yerma, Hüzzam, Yüz Yüze, Ruhlar Gelirse, Bağış, Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı, Köprüdeki Adam, Canlı Yayın, Tiyatro Makinası, Beklenmedik Ziyaret."