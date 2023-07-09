https://sputniknews.com.tr/20230709/anjiyo-olan-binali-yildirim-ile-ilgili-bakan-kocadan-aciklama-saglik-durumu-iyi-1073345008.html
Anjiyo olan Binali Yıldırım ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Sağlık durumu iyi
Anjiyo olan Binali Yıldırım ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Sağlık durumu iyi
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ise, Yıldırım'ın... 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T15:48+0300
2023-07-09T15:48+0300
2023-07-09T16:01+0300
binali yıldırım
türkiye
sağlık
anjiyo
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0a/1050643995_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d107c1e7ff3e5199492ec4e3c08bfcd6.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230426/erdogan-bugun-doktorlarimizin-tavsiyesiyle-evde-istirahat-edecegim-1070205173.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0a/1050643995_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27f3ba3a8f7f63d25f4b7e898b25d4d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
binali yıldırım, sağlık, anjiyo, fahrettin koca
binali yıldırım, sağlık, anjiyo, fahrettin koca
Anjiyo olan Binali Yıldırım ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Sağlık durumu iyi
15:48 09.07.2023 (güncellendi: 16:01 09.07.2023) Abone ol
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ise, Yıldırım'ın anjiyo olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.
Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibarıyla tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.