https://sputniknews.com.tr/20230709/anjiyo-olan-binali-yildirim-ile-ilgili-bakan-kocadan-aciklama-saglik-durumu-iyi-1073345008.html

Anjiyo olan Binali Yıldırım ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Sağlık durumu iyi

Anjiyo olan Binali Yıldırım ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama: Sağlık durumu iyi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ise, Yıldırım'ın... 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T15:48+0300

2023-07-09T15:48+0300

2023-07-09T16:01+0300

binali yıldırım

türkiye

sağlık

anjiyo

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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binali yıldırım, sağlık, anjiyo, fahrettin koca