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Erdoğan: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Erdoğan: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bugünkü programlarına katılamayacağını açıkladı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
politika
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miting
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Dün katıldığı programda rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programlarını iptal ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim." dedi.Erdoğan açıklamasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230425/cumhurbaskani-erdogan-secimde-terorle-mucadelenin-devam-edip-etmeyecegine-de-karar-verilecek-1070189758.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, politika, mide, miting, iptal, rahatsızlık
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, politika, mide, miting, iptal, rahatsızlık

Erdoğan: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim

11:41 26.04.2023 (güncellendi: 11:55 26.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke Tv ve Kanal 7 ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke Tv ve Kanal 7 ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bugünkü programlarına katılamayacağını açıkladı.
Dün katıldığı programda rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programlarını iptal ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim." dedi.
Erdoğan açıklamasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:
"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke Tv ve Kanal 7 ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
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