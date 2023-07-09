https://sputniknews.com.tr/20230709/almanyadan-ukraynaya-misket-bombalari-tedarikini-engellememe-cagrisi-1073351306.html

Almanya’dan Ukrayna'ya misket bombaları tedarikini engellememe çağrısı

Almanya’dan Ukrayna'ya misket bombaları tedarikini engellememe çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev’e misket bombalarının tedarikine müdahale edilmemesi çağrısında bulundu. 09.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-09T20:30+0300

2023-07-09T20:30+0300

2023-07-09T20:30+0300

ukrayna krizi

misket bombası

ukrayna

almanya

avrupa

tedarik

frank-walter steinmeier

çağrı

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Alman ZDF televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ABD'ye Kiev'e misket bombaları tedarikine müdahale etmeme çağrısı yaptı.Misket bombalarına karşı tavır koyan Alman hükümetinin tutumunun değişmediğine dikkat çeken Steinmeier, ancak bununla birlikte ABD'nin kararının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.Alman lider, “Ancak mevcut durumda (Alman hükümetinin tutumu) ABD'yi engelleyemez” diye konuştu.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için içinde misket bombaların da bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu. Misket bombaları, 123 ülke tarafından onaylanan anlaşma ile yasaklanmış durumda, fakat ABD ve Ukrayna bu ülkeler arasında yer almıyor.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun daha önce Donbass’ı ve özellikle Donetsk kentini bombalamak için misket bombaları kullandığına dikkat çekerek, bunun Ukrayna birliklerinin görevinin azami sayıda sivil öldürmek olduğunu gösterdiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230709/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-uc-yonde-taarruz-girisiminde-bulundu-1073344490.html

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