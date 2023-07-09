https://sputniknews.com.tr/20230709/almanyadan-ukraynaya-misket-bombalari-tedarikini-engellememe-cagrisi-1073351306.html
Almanya’dan Ukrayna'ya misket bombaları tedarikini engellememe çağrısı
Almanya’dan Ukrayna'ya misket bombaları tedarikini engellememe çağrısı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev’e misket bombalarının tedarikine müdahale edilmemesi çağrısında bulundu. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T20:30+0300
2023-07-09T20:30+0300
2023-07-09T20:30+0300
ukrayna krizi
misket bombası
ukrayna
almanya
avrupa
tedarik
frank-walter steinmeier
çağrı
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Alman ZDF televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ABD'ye Kiev'e misket bombaları tedarikine müdahale etmeme çağrısı yaptı.Misket bombalarına karşı tavır koyan Alman hükümetinin tutumunun değişmediğine dikkat çeken Steinmeier, ancak bununla birlikte ABD'nin kararının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.Alman lider, “Ancak mevcut durumda (Alman hükümetinin tutumu) ABD'yi engelleyemez” diye konuştu.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için içinde misket bombaların da bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu. Misket bombaları, 123 ülke tarafından onaylanan anlaşma ile yasaklanmış durumda, fakat ABD ve Ukrayna bu ülkeler arasında yer almıyor.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun daha önce Donbass’ı ve özellikle Donetsk kentini bombalamak için misket bombaları kullandığına dikkat çekerek, bunun Ukrayna birliklerinin görevinin azami sayıda sivil öldürmek olduğunu gösterdiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230709/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-uc-yonde-taarruz-girisiminde-bulundu-1073344490.html
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misket bombası, ukrayna, almanya, avrupa, tedarik, frank-walter steinmeier, çağrı
misket bombası, ukrayna, almanya, avrupa, tedarik, frank-walter steinmeier, çağrı
Almanya’dan Ukrayna'ya misket bombaları tedarikini engellememe çağrısı
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev’e misket bombalarının tedarikine müdahale edilmemesi çağrısında bulundu.
Alman ZDF televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ABD'ye Kiev'e misket bombaları tedarikine müdahale etmeme çağrısı yaptı.
Misket bombalarına karşı tavır koyan Alman hükümetinin tutumunun değişmediğine dikkat çeken Steinmeier, ancak bununla birlikte ABD'nin kararının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Alman lider, “Ancak mevcut durumda (Alman hükümetinin tutumu) ABD'yi engelleyemez” diye konuştu.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna için içinde misket bombaların da bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu. Misket bombaları, 123 ülke tarafından onaylanan anlaşma ile yasaklanmış durumda, fakat ABD ve Ukrayna bu ülkeler arasında yer almıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun daha önce Donbass’ı ve özellikle Donetsk kentini bombalamak için misket bombaları kullandığına dikkat çekerek, bunun Ukrayna birliklerinin görevinin azami sayıda sivil öldürmek olduğunu gösterdiğini ifade etmişti.