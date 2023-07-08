https://sputniknews.com.tr/20230708/zaharova-unesconun-lvovdaki-patlamayla-ilgili-aciklamasi-onyargili-ve-tutarsiz-1073310224.html

Zaharova: UNESCO'nun Lvov'daki patlamayla ilgili açıklaması önyargılı ve tutarsız

Zaharova: UNESCO'nun Lvov'daki patlamayla ilgili açıklaması önyargılı ve tutarsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, UNESCO'nun Lvov'daki patlamayla ilgili açıklamasını taraflı olarak nitelendirdi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T13:43+0300

2023-07-08T13:43+0300

2023-07-08T13:43+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

unesco

kremlin

kızıl meydan

batılı ülkeler

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

zırhlı araç

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, UNESCO'nun Lvov'daki dünya mirası alanının tampon bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamasının örgütün ‘önyargılı ve tutarsız yaklaşımını’ gösterdiğini belirtti.Zaharova, "Öncelikle Batı başkentlerine yaranmaya yönelik mentorluk beyanı ile örgüt sekreteryası, karakteristik özelliği devletlerin 'iyi' ve 'kötü' olarak bölünmesi olan taraflı ve tutarsız yaklaşımını bir kez daha gösterdi" dedi.Moskova’daki Kremlin ve Kızıl Meydan dünya mirası alanına düzenlenen terör saldırısının ardından Rusya’nın girişimlerine rağmen, UNESCO genel direktörlüğünün olaya karşı açık bir tepki göstermediğine dikkat çeken Zaharova, "Lvov'daki ‘tampon bölge saldırısına' gelince, Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarına yoğun bir saldırı gerçekleştirildi" İfadelerini kullandı.Daha önce UNESCO, Ukrayna'nın Lvov kentindeki Tarihi Merkez Topluluğu dünya mirası alanının tampon bölgesinde yer alan tarihi bir binada 'saldırı' olarak nitelendirdiği bir patlama olduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktaları, ayrıca Batı yapımı zırhlı araçların depolandığı yerleri hassas silahlarla vurduğunu, ‘belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu, düşmanın stratejik rezervlerinin önemli ölçüde hasar gördüğünü’ duyurmuştu.

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mariya zaharova, unesco, kremlin, kızıl meydan, batılı ülkeler, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, zırhlı araç