https://sputniknews.com.tr/20230708/alman-vekil-hofreiter-kieve-misket-bombasi-tedarikine-karsiyiz-1073308667.html

Alman vekil Hofreiter: Kiev'e misket bombası tedarikine karşıyız

Alman vekil Hofreiter: Kiev'e misket bombası tedarikine karşıyız

Alman Federal Meclisi milletvekili Anton Hofreiter, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etmesine karşı olduğunu belirtti. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T12:35+0300

2023-07-08T12:35+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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nato

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Alman Yeşiller Partisi milletvekili Anton Hofreiter, dpa ajansına demecinde, ABD'nin Kiev'e misket bombası sağlama planlarına karşı olduğunu söyledi.Hofreiter, “Misket bombalarının tedariğini reddediyorum. Bu silahlar haklı olarak yasaklandı” dedi.Hofreiter, Ukrayna'ya Alman seyir füzelerinin tedarik edilmesi ve Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi vermek üzere Danimarka ve Hollanda’nın öncülüğünde oluşturulan koalisyona lojistik ve eğitim desteği verilmesi çağrısı yaptı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u yaklaşan NATO zirvesinde konuyla ilgili net açıklamalar yapmaya çağıran Hofreiter, “NATO zirvesinde Scholz'un özellikle cephedeki zor durumdan dolayı silah tedarikine dair net mesajlar vermesi önemlidir. Bu kadar uzun süre tereddüt ettikten ve böylece Rus ordusuna cepheyi bu kadar güçlendirme fırsatı verdikten sonra, bundan ders çıkarmalı ve daha hızlı hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/biden-ukraynaya-misket-bombasi-vermenin-cok-zor-bir-karar-oldugunu-soyledi-1073299102.html

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ukrayna, ukrayna krizi, anton hofreiter, misket bombası, nato, almanya, abd, f-16, rusya, yasaklı, silah yardımı, olaf scholz