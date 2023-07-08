https://sputniknews.com.tr/20230708/alman-vekil-hofreiter-kieve-misket-bombasi-tedarikine-karsiyiz-1073308667.html
Alman vekil Hofreiter: Kiev'e misket bombası tedarikine karşıyız
Alman vekil Hofreiter: Kiev'e misket bombası tedarikine karşıyız
Alman Federal Meclisi milletvekili Anton Hofreiter, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etmesine karşı olduğunu belirtti. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T12:35+0300
2023-07-08T12:35+0300
2023-07-08T12:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
anton hofreiter
misket bombası
nato
almanya
abd
f-16
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103129/18/1031291818_0:298:3112:2048_1920x0_80_0_0_d622d414993a23ae826bf3e58ea89ed3.jpg
Alman Yeşiller Partisi milletvekili Anton Hofreiter, dpa ajansına demecinde, ABD'nin Kiev'e misket bombası sağlama planlarına karşı olduğunu söyledi.Hofreiter, “Misket bombalarının tedariğini reddediyorum. Bu silahlar haklı olarak yasaklandı” dedi.Hofreiter, Ukrayna'ya Alman seyir füzelerinin tedarik edilmesi ve Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi vermek üzere Danimarka ve Hollanda’nın öncülüğünde oluşturulan koalisyona lojistik ve eğitim desteği verilmesi çağrısı yaptı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u yaklaşan NATO zirvesinde konuyla ilgili net açıklamalar yapmaya çağıran Hofreiter, “NATO zirvesinde Scholz'un özellikle cephedeki zor durumdan dolayı silah tedarikine dair net mesajlar vermesi önemlidir. Bu kadar uzun süre tereddüt ettikten ve böylece Rus ordusuna cepheyi bu kadar güçlendirme fırsatı verdikten sonra, bundan ders çıkarmalı ve daha hızlı hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230708/biden-ukraynaya-misket-bombasi-vermenin-cok-zor-bir-karar-oldugunu-soyledi-1073299102.html
ukrayna
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103129/18/1031291818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10279375d6a691f1ce02f41635d61d5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, anton hofreiter, misket bombası, nato, almanya, abd, f-16, rusya, yasaklı, silah yardımı, olaf scholz
ukrayna, ukrayna krizi, anton hofreiter, misket bombası, nato, almanya, abd, f-16, rusya, yasaklı, silah yardımı, olaf scholz
Alman vekil Hofreiter: Kiev'e misket bombası tedarikine karşıyız
Abone ol
Alman Federal Meclisi milletvekili Anton Hofreiter, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etmesine karşı olduğunu belirtti.
Alman Yeşiller Partisi milletvekili Anton Hofreiter, dpa ajansına demecinde, ABD'nin Kiev'e misket bombası sağlama planlarına karşı olduğunu söyledi.
Hofreiter, “Misket bombalarının tedariğini reddediyorum. Bu silahlar haklı olarak yasaklandı” dedi.
Hofreiter, Ukrayna'ya Alman seyir füzelerinin tedarik edilmesi ve Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi vermek üzere Danimarka ve Hollanda’nın öncülüğünde oluşturulan koalisyona lojistik ve eğitim desteği verilmesi çağrısı yaptı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u yaklaşan NATO zirvesinde konuyla ilgili net açıklamalar yapmaya çağıran Hofreiter, “NATO zirvesinde Scholz'un özellikle cephedeki zor durumdan dolayı silah tedarikine dair net mesajlar vermesi önemlidir. Bu kadar uzun süre tereddüt ettikten ve böylece Rus ordusuna cepheyi bu kadar güçlendirme fırsatı verdikten sonra, bundan ders çıkarmalı ve daha hızlı hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.