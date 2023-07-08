https://sputniknews.com.tr/20230708/biden-ukraynaya-misket-bombasi-vermenin-cok-zor-bir-karar-oldugunu-soyledi-1073299102.html

Biden, Ukrayna'ya misket bombası vermenin 'çok zor bir karar' olduğunu söyledi

Biden, Ukrayna'ya misket bombası vermenin 'çok zor bir karar' olduğunu söyledi

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya misket bombası desteği vermenin 'çok zor bir karar' olduğunu söyleyerek "Bu kararı vermeye ikna olmam biraz zaman aldı" dedi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T01:22+0300

2023-07-08T01:22+0300

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ukrayna krizi

abd

joe biden

ukrayna

misket bombası

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ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e verdiği mülakatta, Ukrayna'ya misket bombası desteğiyle ilgili konuştu.Ukrayna'ya misket bombası vermenin 'çok zor bir karar' olduğunu ifade eden Biden, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü aktardı.Ukrayna'nın cephanelerinin bittiğini söyleyen Biden, cephanelerin üretimiyle ilgili yeterli kapasiteye ulaşılıncaya dek bir 'geçiş dönemi' olarak bu desteğin sağlandığını belirtti.Misket bombalarının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye taraf olmadıklarını savunan Biden, "Ancak bu kararı vermeye ikna olmam biraz zaman aldı" dedi.ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya kendi envanterinden yapacağı 800 milyon dolarlık askeri yardım kapsamında misket bombalarının da verileceğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230707/beyaz-saray-abd-ukraynaya-misket-bombalarini-verecek-1073294601.html

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