https://sputniknews.com.tr/20230708/zaharova-sirbistanin-bm-guvenlik-konseyinin-kosova-konusunda-toplanmasi-onerisi-yerinde-bir-adim-1073311263.html

Zaharova: Sırbistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin Kosova konusunda toplanması önerisi yerinde bir adım

Zaharova: Sırbistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin Kosova konusunda toplanması önerisi yerinde bir adım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Sırbistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin Kosova konusunda toplanması önerisini gerekli bir adım olarak... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T14:53+0300

2023-07-08T14:53+0300

2023-07-08T14:53+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Sırbistan'ın Kosova'da tırmanan durum nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni toplanması önerisini yerinde ve gerekli bir adım olarak değerlendirdiğini söyledi.Zaharova, “Sırbistan’ın Kosova ve Metohya Özerk Bölgesi’nde şiddetin yeniden artması endişe verici. Durum kontrolden çıkıyor, Kosova'daki Sırp halkının varlığına yönelik doğrudan bir tehdit söz konusu” dedi.Kosovalı Arnavut ‘yetkililerin’ ABD ve AB'nin göz yummasıyla Sırplara karşı izlediği etnik temizlik, pogromlar, sınır dışı etme ve terör politikasının bunun temel nedeni olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın girişiminin zamanında ve gerekli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Mevcut kriz durumuna ilişkin değerlendirmesini paylaşıyoruz. Kosova'da çözüme yönelik tüm adımlar, ilgili tarafların diyaloğu, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına dayalı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmelidir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/zaharova-unesconun-lvovdaki-patlamayla-ilgili-aciklamasi-onyargili-ve-tutarsiz-1073310224.html

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mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), bm, sırbistan, kosova, ab, avrupa, avrupa birliği, abd