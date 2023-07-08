https://sputniknews.com.tr/20230708/rus-topculari-ukrayna-birliklerinin-zaporojye-yonundeki-saldirisini-puskurttu-1073310742.html
Rus topçuları, Ukrayna birliklerinin Zaporojye yönündeki saldırısını püskürttü
Rus topçuları, Ukrayna birliklerinin Zaporojye yönündeki saldırısını püskürttü
Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki saldırısını havan toplarını imha ederek bastırdı. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T14:11+0300
2023-07-08T14:11+0300
2023-07-08T14:11+0300
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Rus birliğinin komutanı Sputnik’e verdiği demeçte, topçu birimlerin Ukrayna saldırı grubunun Zaporojye yönündeki saldırısını engellediğini söyledi.Komutan, “Havadan keşif yoluyla, mevzilerimize saldırı girişimi sırasında birimlerini korumayı hedefleyen düşman havanının konumu tespit edildi. Koordinatlar iletildikten sonra topçularımız hedefleri isabetli bir şekilde vurdu. Havan topları sustu. Saldırı bastırıldı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230708/zaharova-unesconun-lvovdaki-patlamayla-ilgili-aciklamasi-onyargili-ve-tutarsiz-1073310224.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, topçu birliği, zaporojye
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, topçu birliği, zaporojye
Rus topçuları, Ukrayna birliklerinin Zaporojye yönündeki saldırısını püskürttü
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Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki saldırısını havan toplarını imha ederek bastırdı.
Rus birliğinin komutanı Sputnik’e verdiği demeçte, topçu birimlerin Ukrayna saldırı grubunun Zaporojye yönündeki saldırısını engellediğini söyledi.
Komutan, “Havadan keşif yoluyla, mevzilerimize saldırı girişimi sırasında birimlerini korumayı hedefleyen düşman havanının konumu tespit edildi. Koordinatlar iletildikten sonra topçularımız hedefleri isabetli bir şekilde vurdu. Havan topları sustu. Saldırı bastırıldı" dedi.