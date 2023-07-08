https://sputniknews.com.tr/20230708/resmi-gazetede-yayimlandi-merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-adimi-1073303531.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı
Geçen ay bankaların TL mevduat oranında yüzde 60’tan yüzde 57’ye indirilen menkul kıymet tutma zorunluluğunun ardından zorunlu karşılıklarda da değişikliğe... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T09:22+0300
2023-07-08T09:22+0300
2023-07-08T09:22+0300
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
ekonomi
fon
resmî gazete
resmi gazete
banka
bilanço
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Haziran'da sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım olarak bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye indiren, yükümlülüğü yerine getiremeyen bankalar için menkul kıymet tesisi oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e çeken Merkez Bankası’ndan yeni bir adım geldi.Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi, zorunlu karşılıklar için de yüzde 60'tan 57'ye indirildi.7 Temmuz'dan itibaren geçerliTebliğde şu ifadeler yer aldı:Tebliğ, 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fon, resmî gazete, resmi gazete, banka, bilanço
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fon, resmî gazete, resmi gazete, banka, bilanço
Resmi Gazete’de yayımlandı: Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı
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Geçen ay bankaların TL mevduat oranında yüzde 60’tan yüzde 57’ye indirilen menkul kıymet tutma zorunluluğunun ardından zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gidildi.
Haziran'da sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım olarak bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye indiren, yükümlülüğü yerine getiremeyen bankalar için menkul kıymet tesisi oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e çeken Merkez Bankası’ndan yeni bir adım geldi.
Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi, zorunlu karşılıklar için de yüzde 60'tan 57'ye indirildi.
7 Temmuz'dan itibaren geçerli
Tebliğde şu ifadeler yer aldı:
“25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 10/C maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'yüzde 60'ın' ibaresi 'yüzde 57' olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir:
Bu fıkrada yer alan ilave oran, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı ilgili hesaplama tarihi ve öncesindeki son iki hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından yüksek olanı dikkate alınarak uygulanır.”
Tebliğ, 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.