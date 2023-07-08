https://sputniknews.com.tr/20230708/resmi-gazetede-yayimlandi-merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-adimi-1073303531.html

Resmi Gazete’de yayımlandı: Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı

Geçen ay bankaların TL mevduat oranında yüzde 60’tan yüzde 57’ye indirilen menkul kıymet tutma zorunluluğunun ardından zorunlu karşılıklarda da değişikliğe... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T09:22+0300

2023-07-08T09:22+0300

2023-07-08T09:22+0300

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

ekonomi

fon

resmî gazete

resmi gazete

banka

bilanço

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Haziran'da sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım olarak bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye indiren, yükümlülüğü yerine getiremeyen bankalar için menkul kıymet tesisi oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e çeken Merkez Bankası’ndan yeni bir adım geldi.Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi, zorunlu karşılıklar için de yüzde 60'tan 57'ye indirildi.7 Temmuz'dan itibaren geçerliTebliğde şu ifadeler yer aldı:Tebliğ, 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

https://sputniknews.com.tr/20230708/ilk-6-ayin-yildizi-bitcoin-oldu-1073303403.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fon, resmî gazete, resmi gazete, banka, bilanço