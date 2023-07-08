https://sputniknews.com.tr/20230708/ozgur-demirtastan-emekli-ayligi-cagrisi-surunsun-mu-bu-insanlar-olmelerini-mi-bekliyoruz-1073309545.html

Özgür Demirtaş'tan emekli aylığı çağrısı: Sürünsün mü bu insanlar, ölmelerini mi bekliyoruz?

Özgür Demirtaş'tan emekli aylığı çağrısı: Sürünsün mü bu insanlar, ölmelerini mi bekliyoruz?

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, emekli aylıklarına ilişkin hükümete çağrıda bulunarak, "Yetkililerden ricam, zamanında Türkiye için çalışan bu insanların... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T13:17+0300

2023-07-08T13:17+0300

2023-07-08T13:18+0300

ekonomi

özgür demirtaş

emekli

emekli maaşı

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Yeni zam oranları için Meclis’te önerge hazırlandı. Önergeye göre; Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplam yüzde 25 zam alacak.Prof. Dr. Demirtaş, zam oranlarını değerlendirirken, emekliler için çağrıda bulundu.Demirtaş "Emeklilerin maaşlarında kesinlikle yeni iyileştirme şart. Sürünsün mü bu insanlar? Ölmelerini mi bekliyoruz? Benim vicdanım sızlıyor bu kadar düşük maaşları görünce. Yetkililerden ricam, zamanında Türkiye için çalışan bu insanların haklarının yenmemesi" ifadelerini kullandı.

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özgür demirtaş, emekli, emekli maaşı