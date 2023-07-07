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https://sputniknews.com.tr/20230707/kdv-artisinin-etkisi-30-milyar-tl-1073280992.html
KDV artışının etkisi 30 milyar TL
KDV artışının etkisi 30 milyar TL
Ekonomistler kurumlar vergisinde yapılan artışın 100 milyar TL'nin üzerinde, MTV'nin ise yaklaşık 40 milyar TL bütçe geliri yaratacağını hesaplayarak, bugün... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T14:46+0300
2023-07-07T14:46+0300
ekonomi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
zam
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Gelir yaratıcı önlemler kapsamında ikinci bir bizi düzenleme ile vergi ve harçlar artırıldı. Başta KDV'ye getirilen iki puanlık artış olmak üzere çeşitli vergilerde artışa gidilirken, harçlar da yüzde 50 yükseltildi.QNB Finansbank tarafından yayımlanan değerlendirmede, düzenlemenin enflasyona etkisi hakkında, "1-1.2 puan civarında olacağını hesaplıyoruz. TÜFE'ye etkisinin yaklaşık yarısının bu, kalanının gelecek ay görüleceğini tahmin ediyoruz" denildi.Ekonomistler kurumlar vergisinde yapılan artışın 100 milyar TL'nin üzerinde MTV'nin ise yaklaşık 40 milyar TL bütçe geliri yaratacağını hesaplamışlardı. Ekonomistler bugün açıklanan KDV artışının etkisini ise 30 milyar TL civarında hesaplıyorlar.Oyak Yatırım'ın notunda, vergi artışlarının bütçe gelirlerine %2 civarı katkı sağlayabileceği ifade edildi.İki gün önce TBMM'deki düzenlemede yer alan memur maaşı artışı ise bu yıl için 120 milyar TL'nin üzerinde gider yaratacak. Yasada ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerde bu kalemlerin dışında da gelir ve gider yaratan birçok değişiklik bulunuyor.Bütçe bu yıl Mayıs ayındaki seçimler öncesinde artan kamu harcamaları ve Şubat ayında onbinlerce kişinin hayatını yitirdiği depremin etkisiyle yılın ilk beş ayında 263.6 milyar lira açık verdi. İlk beş ayda giderler gelirlerin neredeyse iki katı hızda arttı.Bütçe geçen yılın aynı döneminde 124.6 milyar lira fazla vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230707/benzin-ve-motorine-otv-ve-kdv-zammi-geliyor-1073271634.html
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kdv, katma değer vergisi (kdv), zam
kdv, katma değer vergisi (kdv), zam

KDV artışının etkisi 30 milyar TL

14:46 07.07.2023
© AAMarketlerde KDV indirimi denetimi
Marketlerde KDV indirimi denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Ekonomistler kurumlar vergisinde yapılan artışın 100 milyar TL'nin üzerinde, MTV'nin ise yaklaşık 40 milyar TL bütçe geliri yaratacağını hesaplayarak, bugün açıklanan KDV artışının etkisinin 30 milyar TL civarında olduğunu belirttiler.
Gelir yaratıcı önlemler kapsamında ikinci bir bizi düzenleme ile vergi ve harçlar artırıldı. Başta KDV'ye getirilen iki puanlık artış olmak üzere çeşitli vergilerde artışa gidilirken, harçlar da yüzde 50 yükseltildi.
QNB Finansbank tarafından yayımlanan değerlendirmede, düzenlemenin enflasyona etkisi hakkında, "1-1.2 puan civarında olacağını hesaplıyoruz. TÜFE'ye etkisinin yaklaşık yarısının bu, kalanının gelecek ay görüleceğini tahmin ediyoruz" denildi.
Ekonomistler kurumlar vergisinde yapılan artışın 100 milyar TL'nin üzerinde MTV'nin ise yaklaşık 40 milyar TL bütçe geliri yaratacağını hesaplamışlardı. Ekonomistler bugün açıklanan KDV artışının etkisini ise 30 milyar TL civarında hesaplıyorlar.
Oyak Yatırım'ın notunda, vergi artışlarının bütçe gelirlerine %2 civarı katkı sağlayabileceği ifade edildi.
İki gün önce TBMM'deki düzenlemede yer alan memur maaşı artışı ise bu yıl için 120 milyar TL'nin üzerinde gider yaratacak. Yasada ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerde bu kalemlerin dışında da gelir ve gider yaratan birçok değişiklik bulunuyor.
Bütçe bu yıl Mayıs ayındaki seçimler öncesinde artan kamu harcamaları ve Şubat ayında onbinlerce kişinin hayatını yitirdiği depremin etkisiyle yılın ilk beş ayında 263.6 milyar lira açık verdi. İlk beş ayda giderler gelirlerin neredeyse iki katı hızda arttı.
Bütçe geçen yılın aynı döneminde 124.6 milyar lira fazla vermişti.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
EKONOMİ
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
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