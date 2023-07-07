https://sputniknews.com.tr/20230707/benzin-ve-motorine-otv-ve-kdv-zammi-geliyor-1073271634.html
Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor
Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor
Akaryakıt ürünlerine ÖTV ve KDV zammı geliyor. Akaryakıtta Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T12:05+0300
2023-07-07T12:05+0300
2023-07-07T12:05+0300
ekonomi
benzin
motorin
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
kdv
katma değer vergisi (kdv)
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Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi önceki gün Meclis’e sunuldu. Sözcü'nün haberine göre, bugün ise akaryakıtta katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi.Böylece, dolar kurundaki artış nedeniyle hızla artan akaryakıt fiyatlarına bir de çifte vergi zammı gelmiş olacak.Benzinde 43 kuruş zam2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14.82 oldu.Şu an litrede benzinde 2.5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2.9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.Oto gazın ÖTV'si de yine yüzde 14.82 oranında zam gelecek.Toplamda 80'er kuruş zam10 Temmuz itibarıyla KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesiyle de benzin ve motorinin litresinde yaklaşık 40’ar kuruşluk zam olacak.ÖTV zammıyla birlikte litrede motorin ve benzinde toplamda yaklaşık 80’er kuruşluk zam olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230706/motorine-zam-lpgye-indirim-pompa-fiyatlarina-yansidi-1073223383.html
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benzin, motorin, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), kdv, katma değer vergisi (kdv)
benzin, motorin, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), kdv, katma değer vergisi (kdv)
Benzin ve motorine ÖTV ve KDV zammı geliyor
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Akaryakıt ürünlerine ÖTV ve KDV zammı geliyor. Akaryakıtta Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi.
Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi önceki gün Meclis’e sunuldu.
Sözcü'nün haberine göre, bugün ise akaryakıtta katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi.
Böylece, dolar kurundaki artış nedeniyle hızla artan akaryakıt fiyatlarına bir de çifte vergi zammı gelmiş olacak.
Benzinde 43 kuruş zam
2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14.82 oldu.
Şu an litrede benzinde 2.5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.
Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2.9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.
Oto gazın ÖTV'si de yine yüzde 14.82 oranında zam gelecek.
Toplamda 80'er kuruş zam
10 Temmuz itibarıyla KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesiyle de benzin ve motorinin litresinde yaklaşık 40’ar kuruşluk zam olacak.
ÖTV zammıyla birlikte litrede motorin ve benzinde toplamda yaklaşık 80’er kuruşluk zam olacak.