https://sputniknews.com.tr/20230708/motorlu-kara-tasitlarin-serbest-dolasim-islemlerinde-degisiklik-1073306658.html
Motorlu kara taşıtların serbest dolaşım işlemlerinde değişiklik
Motorlu kara taşıtların serbest dolaşım işlemlerinde değişiklik
Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa da eklendi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T11:23+0300
2023-07-08T11:23+0300
2023-07-08T11:23+0300
türkiye
gümrük
haydarpaşa
ticaret bakanlığı
resmi gazete
motorlu kara taşıtı
serbest dolaşım
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Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa da eklendi.Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 'Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nden de yapılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230708/resmi-gazetede-yayimlandi-merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-adimi-1073303531.html
türkiye
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gümrük, haydarpaşa, ticaret bakanlığı, resmi gazete, motorlu kara taşıtı, serbest dolaşım
gümrük, haydarpaşa, ticaret bakanlığı, resmi gazete, motorlu kara taşıtı, serbest dolaşım
Motorlu kara taşıtların serbest dolaşım işlemlerinde değişiklik
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Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa da eklendi.
Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa da eklendi.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 'Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nden de yapılabilecek.