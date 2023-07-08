https://sputniknews.com.tr/20230708/milyarder-jeff-bezos-kirada-oturmaya-karar-verdigini-duyurdu-1073307486.html
Milyarder Jeff Bezos, kirada oturmaya karar verdiğini duyurdu
Milyarder Jeff Bezos, kirada oturmaya karar verdiğini duyurdu
Amazon’un kurucusu ve 153 milyar dolarlık net servetin sahibi ABD’li girişimci Jeff Bezos, kirada oturmayı tercih ettiğini duyurdu. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T12:14+0300
2023-07-08T12:14+0300
2023-07-08T12:15+0300
yaşam
jeff bezos
kira
amazon
kaliforniya
plaj
malikane
milyarder
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Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, ABD’nin Kalifornia eyaletindeki malikaneyi aylık 600 bin dolara kiraladıkları bildirildi. 5 bin 500 metrekarelik evin büyük bir arka bahçesi, havuzu, gösterim odası ve kayıt stüdyosu var. Ayrıca 3 bin 500 metrekarelik misafirhanesi de var. Malikane, Kalifornia’nın en seçkin plajlarından biri olan ‘Little Dume’ plajına da erişim sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230708/saplantili-hayrandan-sezen-aksunun-evine-saldiri-1073303873.html
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jeff bezos, kira, amazon, kaliforniya, plaj, malikane, milyarder
jeff bezos, kira, amazon, kaliforniya, plaj, malikane, milyarder
Milyarder Jeff Bezos, kirada oturmaya karar verdiğini duyurdu
12:14 08.07.2023 (güncellendi: 12:15 08.07.2023) Abone ol
Amazon’un kurucusu ve 153 milyar dolarlık net servetin sahibi ABD’li girişimci Jeff Bezos, kirada oturmayı tercih ettiğini duyurdu.
Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, ABD’nin Kalifornia eyaletindeki malikaneyi aylık 600 bin dolara kiraladıkları bildirildi.
5 bin 500 metrekarelik evin büyük bir arka bahçesi, havuzu, gösterim odası ve kayıt stüdyosu var. Ayrıca 3 bin 500 metrekarelik misafirhanesi de var. Malikane, Kalifornia’nın en seçkin plajlarından biri olan ‘Little Dume’ plajına da erişim sağlıyor.