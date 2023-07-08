https://sputniknews.com.tr/20230708/milyarder-jeff-bezos-kirada-oturmaya-karar-verdigini-duyurdu-1073307486.html

Milyarder Jeff Bezos, kirada oturmaya karar verdiğini duyurdu

Milyarder Jeff Bezos, kirada oturmaya karar verdiğini duyurdu

Amazon’un kurucusu ve 153 milyar dolarlık net servetin sahibi ABD’li girişimci Jeff Bezos, kirada oturmayı tercih ettiğini duyurdu. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T12:14+0300

2023-07-08T12:14+0300

2023-07-08T12:15+0300

yaşam

jeff bezos

kira

amazon

kaliforniya

plaj

malikane

milyarder

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Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, ABD’nin Kalifornia eyaletindeki malikaneyi aylık 600 bin dolara kiraladıkları bildirildi. 5 bin 500 metrekarelik evin büyük bir arka bahçesi, havuzu, gösterim odası ve kayıt stüdyosu var. Ayrıca 3 bin 500 metrekarelik misafirhanesi de var. Malikane, Kalifornia’nın en seçkin plajlarından biri olan ‘Little Dume’ plajına da erişim sağlıyor.

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jeff bezos, kira, amazon, kaliforniya, plaj, malikane, milyarder