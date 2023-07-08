https://sputniknews.com.tr/20230708/saplantili-hayrandan-sezen-aksunun-evine-saldiri-1073303873.html

'Saplantılı hayrandan' Sezen Aksu'nun evine saldırı

'Saplantılı hayrandan' Sezen Aksu'nun evine saldırı

Sezen Aksu’nun Beykoz’daki denize sıfır yalısına birkaç ay önce bir 'hayranının' zorla girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sanatçının kapısına dayanan kadın... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T09:39+0300

2023-07-08T09:39+0300

2023-07-08T09:39+0300

sezen aksu

hayran

saldırı

güvenlik

yaşam

gözaltı

polis

beykoz

dava

iskele

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TV100’ün aktardığı yargıya taşınan olaya göre, 2022 yılının ekim ayında bir gece 02.00 sıralarında Sezen Aksu’nun Beykoz’daki evinin zili çaldı. Kapıyı güvenlik görevlisi A.K. açtı. 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadın, “Sezen Hanım’la görüşmek istiyorum” dedi. A.K buna karşı çıktı. Kadın, güvenlik görevlisini itekleyerek içeri girince ortalık karıştı. L.M. bağırarak, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek hakaretler savurdu. Olay, Beykoz Emniyeti’ne yansıdı. Polisler kadını gözaltına aldı. L.M.’nin önce de dört kez Aksu’nun evine geldiği ortaya çıkınca savcılık konuya el attı.'Tekneyle iskelemi yıktı'L.M.’den şikayetçi olan Sezen Aksu, ifadesinde şunları anlattı: L.M. ise emniyette yaşananları şöyle anlattı: L.M. hakkında tehdit ve ısrarlı takipten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/teksasta-23-kisiyi-olduren-crusiusa-90-kez-muebbet-1073300856.html

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sezen aksu, hayran, saldırı, güvenlik, gözaltı, polis, beykoz, dava, iskele