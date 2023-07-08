https://sputniknews.com.tr/20230708/saplantili-hayrandan-sezen-aksunun-evine-saldiri-1073303873.html
'Saplantılı hayrandan' Sezen Aksu'nun evine saldırı
'Saplantılı hayrandan' Sezen Aksu'nun evine saldırı
Sezen Aksu’nun Beykoz’daki denize sıfır yalısına birkaç ay önce bir 'hayranının' zorla girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sanatçının kapısına dayanan kadın... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T09:39+0300
2023-07-08T09:39+0300
2023-07-08T09:39+0300
sezen aksu
hayran
saldırı
güvenlik
yaşam
gözaltı
polis
beykoz
dava
iskele
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TV100’ün aktardığı yargıya taşınan olaya göre, 2022 yılının ekim ayında bir gece 02.00 sıralarında Sezen Aksu’nun Beykoz’daki evinin zili çaldı. Kapıyı güvenlik görevlisi A.K. açtı. 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadın, “Sezen Hanım’la görüşmek istiyorum” dedi. A.K buna karşı çıktı. Kadın, güvenlik görevlisini itekleyerek içeri girince ortalık karıştı. L.M. bağırarak, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek hakaretler savurdu. Olay, Beykoz Emniyeti’ne yansıdı. Polisler kadını gözaltına aldı. L.M.’nin önce de dört kez Aksu’nun evine geldiği ortaya çıkınca savcılık konuya el attı.'Tekneyle iskelemi yıktı'L.M.’den şikayetçi olan Sezen Aksu, ifadesinde şunları anlattı: L.M. ise emniyette yaşananları şöyle anlattı: L.M. hakkında tehdit ve ısrarlı takipten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230708/teksasta-23-kisiyi-olduren-crusiusa-90-kez-muebbet-1073300856.html
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sezen aksu, hayran, saldırı, güvenlik, gözaltı, polis, beykoz, dava, iskele
sezen aksu, hayran, saldırı, güvenlik, gözaltı, polis, beykoz, dava, iskele
'Saplantılı hayrandan' Sezen Aksu'nun evine saldırı
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Sezen Aksu’nun Beykoz’daki denize sıfır yalısına birkaç ay önce bir 'hayranının' zorla girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sanatçının kapısına dayanan kadın, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek güvenliğe saldırdı. Aksu, daha önce de üç kez kapısına dayanan saplantılı hayranından şikayetçi oldu.
TV100’ün aktardığı yargıya taşınan olaya göre, 2022 yılının ekim ayında bir gece 02.00 sıralarında Sezen Aksu’nun Beykoz’daki evinin zili çaldı. Kapıyı güvenlik görevlisi A.K. açtı. 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadın, “Sezen Hanım’la görüşmek istiyorum” dedi. A.K buna karşı çıktı. Kadın, güvenlik görevlisini itekleyerek içeri girince ortalık karıştı.
L.M. bağırarak, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek hakaretler savurdu. Olay, Beykoz Emniyeti’ne yansıdı. Polisler kadını gözaltına aldı. L.M.’nin önce de dört kez Aksu’nun evine geldiği ortaya çıkınca savcılık konuya el attı.
'Tekneyle iskelemi yıktı'
L.M.’den şikayetçi olan Sezen Aksu, ifadesinde şunları anlattı:
“Bu şahıs mart, mayıs, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört kere evime gelmek suretiyle, kapıyı zorlayarak ve güvenliğime tehdit, hakarette bulunarak rahatsızlık vermiştir. 2022 yılının ekim ayında yapmış olduğu eylemde somut olarak içeriye girme iradesini belli etmiştir. Bir keresinde de evimin iskelesine yanaşmak suretiyle iskelede zarar olacak şekilde yıkıma sebep vermiştir. O zaman hayranım olarak kabul ettiğimden şikayetçi olmamıştım. Şu aşamada rahatsızlık boyutunun fazlalaşmasıyla şikayetçiyim.”
L.M. ise emniyette yaşananları şöyle anlattı:
“2022 yılının mart ayında Sezen Hanım’a nevruz bayramı dolayısıyla tatlı getirmiştim. Güvenlik görevlisi A.K. beni kabul etmedi. Ben güzel bir dille konuşarak bu şahsı ikna ettim. Tatlıyı ona teslim ettim. Sonrasında yine Sezen Aksu’nun evine gittim. Kendisiyle vedalaşacaktım. Aynı güvenlik görevlisi beni tersledi. Kimsenin kapısını zorlamadım. Bana iftiralarda bulunan A.K. isimli güvenlik görevlisinden şikayetçiyim.”
L.M. hakkında tehdit ve ısrarlı takipten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.