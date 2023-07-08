https://sputniknews.com.tr/20230708/metrobus-hattinda-120-gunluk-calisma-hangi-duraklar-kapali-olacak-1073304577.html
Metrobüs hattında 120 günlük çalışma: Hangi duraklar kapalı olacak?
Metrobüs hattında 120 günlük çalışma: Hangi duraklar kapalı olacak?
İBB, Metrobüs hattında yol bakım çalışmalarına başlayacağını duyururken 26 durak arasında 120 günlük çalışma yapılacağını açıkladı. Bakıma alınan duraklar ve... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T10:12+0300
2023-07-08T10:12+0300
2023-07-08T10:12+0300
metrobüs
istanbul
ulaşım
türkiye
yol çalışması
durak
kapalı
kapalı yollar
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin toplu ulaşımında kilit rol oynayan metrobüsün, yollarında meydana gelen bozulmalar sebebiyle onarıma başlanacağını duyurdu.Bozulan metrobüs hatlarında yapılacak olan çalışmalar dahilinde Zincirlikuyu - Şehit Mustafa Cambaz arasındaki duraklar ile Beylikdüzü Son Durak - İBB Sosyal Tesisleri arasındaki durakların bakım onarım çalışmaları 120 günde tamamlanacak.Çalışmanın olduğu duraklar pas geçilecekİBB'den metrobüs yollarında 'Beyaz Yol' uygulamasıyla ikinci çalışmanın başladığını açıkladı. Açıklamaya göre; beton dökümünün olduğu istasyonlar ve çalışma güzergahları 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs çalışmanın olduğu istasyonu tek yönde pas geçecek.Ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüşYolcuların bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabileceği İBB tarafından belirtilirken "Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak" denildi.Hangi duraklar kapalı olacak?İBB ise 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arası tamamlandığını hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başladığı duyurdu.Yol çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230708/saplantili-hayrandan-sezen-aksunun-evine-saldiri-1073303873.html
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metrobüs yol çalışması, metrobüs kapalı duraklar, metrobüste hangi duraklar kapalı olacak
metrobüs yol çalışması, metrobüs kapalı duraklar, metrobüste hangi duraklar kapalı olacak
Metrobüs hattında 120 günlük çalışma: Hangi duraklar kapalı olacak?
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İBB, Metrobüs hattında yol bakım çalışmalarına başlayacağını duyururken 26 durak arasında 120 günlük çalışma yapılacağını açıkladı. Bakıma alınan duraklar ve yollar çalışma sürecinde kapalı kalacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin toplu ulaşımında kilit rol oynayan metrobüsün, yollarında meydana gelen bozulmalar sebebiyle onarıma başlanacağını duyurdu.
Bozulan metrobüs hatlarında yapılacak olan çalışmalar dahilinde Zincirlikuyu - Şehit Mustafa Cambaz arasındaki duraklar ile Beylikdüzü Son Durak - İBB Sosyal Tesisleri arasındaki durakların bakım onarım çalışmaları 120 günde tamamlanacak.
Çalışmanın olduğu duraklar pas geçilecek
İBB'den metrobüs yollarında 'Beyaz Yol' uygulamasıyla ikinci çalışmanın başladığını açıkladı. Açıklamaya göre; beton dökümünün olduğu istasyonlar ve çalışma güzergahları 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs çalışmanın olduğu istasyonu tek yönde pas geçecek.
Ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş
Yolcuların bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabileceği İBB tarafından belirtilirken "Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak" denildi.
Hangi duraklar kapalı olacak?
İBB ise 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arası tamamlandığını hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başladığı duyurdu.
Yol çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
"İBB birimleri iki ekip olarak çalışmalarını yürütecek. Bir ekip çift yönlü uzunluğu 18,5 kilometre olan Zincirlikuyu- Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durakta çalışma yapacak. İkinci ekip de 23,7 kilometrelik Beylikdüzü Son Durak ile İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergahı yenileyecek. Toplamda 26 durak arasındaki 42 kilometrelik alan 'Beyaz Yol' ile kaplanacak. Vardiyalı şekilde aralıksız şekilde ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak."