https://sputniknews.com.tr/20230708/mahkemeden-sasirtan-parmak-emojisi-karari-imza-kadar-gecerli-1073309841.html
Mahkemeden şaşırtan 'parmak emojisi' kararı: 'İmza kadar geçerli'
Mahkemeden şaşırtan 'parmak emojisi' kararı: 'İmza kadar geçerli'
Baş parmak emojisi, Kanada'da bir ticaret davasına konu oldu. Saskatchewan eyaletindeki King's Bench Mahkemesi, söz konusu emojinin onay verme anlamında... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T13:28+0300
2023-07-08T13:28+0300
2023-07-08T13:28+0300
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Yakın zamanda görülen bir davada bir tahıl alıcısı, Mart 2021'de müşterilerine toplu bir kısa mesaj göndererek, kilo başına 12.73 dolar değerinde 86 ton keten satın almak istedi.Alıcı Kent Mickleborough, çiftçi Chris Achter ile telefonda konuştu ve mesajda çiftçiden "keten sözleşmesini onaylamasını" isteyerek keteni Kasım ayında teslim etmek üzere bir sözleşme fotoğrafı gönderdi. Achter, Mickleborough'un çağrısına başparmak emojisi ile yanıt verdi. Ancak, Achter keteni Mickleborough'a Kasım ayında teslim etmedi.Ardından mahkemeye taşınan olayda Mickleborough, Achter'in başparmak emojisi ile teyit ettiği önceki sözleşmelere işaret ederek, emojinin Achter'in sözleşme şartlarını 'kabul ettiği anlamına geldiğini' iddia etti.Ancak Achter, emojinin yalnızca 'mesajdaki sözleşmeye onay verdiğini' savunarak, "Başparmak emojisini tamamlanmamış sözleşmenin dijital imzası olarak kabul ettiğini reddediyorum. Flax Sözleşmesi'ni inceleyecek vaktim yoktu ve sadece kısa mesajını aldığımı belirtmek istedim" dedi.Achter'in avukatı, müvekkilinin 'emojiler konusunda uzman olmadığını' savunarak, başparmak işaretinin anlamına ilişkin suçlamaları reddetti.Hakim, bir çiftçinin yerine getirilmeyen bir sözleşme için 61 bin 442 dolar ödemesine hükmederken, mahkemelerin insanların nasıl iletişim kurduğuna dair 'yeni gerçekliğe uyum sağlaması gerektiğini' savunarak 'başparmak' emojisinin bir imza kadar geçerli olduğuna hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20230708/oceangate-ceosunun-titan-hakkindaki-urpertici-yorumlari-ortaya-cikti-1073306818.html
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emoji, dava, imza, sözleşme, kanada, amerika, kuzey amerika
emoji, dava, imza, sözleşme, kanada, amerika, kuzey amerika
Mahkemeden şaşırtan 'parmak emojisi' kararı: 'İmza kadar geçerli'
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Baş parmak emojisi, Kanada'da bir ticaret davasına konu oldu. Saskatchewan eyaletindeki King's Bench Mahkemesi, söz konusu emojinin onay verme anlamında görüldüğüne hükmederek, karşı tarafa para cezası verdi.
Yakın zamanda görülen bir davada bir tahıl alıcısı, Mart 2021'de müşterilerine toplu bir kısa mesaj göndererek, kilo başına 12.73 dolar değerinde 86 ton keten satın almak istedi.
Alıcı Kent Mickleborough, çiftçi Chris Achter ile telefonda konuştu ve mesajda çiftçiden "keten sözleşmesini onaylamasını" isteyerek keteni Kasım ayında teslim etmek üzere bir sözleşme fotoğrafı gönderdi. Achter, Mickleborough'un çağrısına başparmak emojisi ile yanıt verdi. Ancak, Achter keteni Mickleborough'a Kasım ayında teslim etmedi.
Ardından mahkemeye taşınan olayda Mickleborough, Achter'in başparmak emojisi ile teyit ettiği önceki sözleşmelere işaret ederek, emojinin Achter'in sözleşme şartlarını 'kabul ettiği anlamına geldiğini' iddia etti.
Ancak Achter, emojinin yalnızca 'mesajdaki sözleşmeye onay verdiğini' savunarak, "Başparmak emojisini tamamlanmamış sözleşmenin dijital imzası olarak kabul ettiğini reddediyorum. Flax Sözleşmesi'ni inceleyecek vaktim yoktu ve sadece kısa mesajını aldığımı belirtmek istedim" dedi.
Achter'in avukatı, müvekkilinin 'emojiler konusunda uzman olmadığını' savunarak, başparmak işaretinin anlamına ilişkin suçlamaları reddetti.
Hakim, bir çiftçinin yerine getirilmeyen bir sözleşme için 61 bin 442 dolar ödemesine hükmederken, mahkemelerin insanların nasıl iletişim kurduğuna dair 'yeni gerçekliğe uyum sağlaması gerektiğini' savunarak 'başparmak' emojisinin bir imza kadar geçerli olduğuna hükmetti.