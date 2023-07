https://sputniknews.com.tr/20230708/ingilterenin-en-buyuk-ciplaklar-festivaline-ev-sahipligi-yapan-koyun-halki-ayaklandi-1073311395.html

İngiltere’nin en büyük çıplaklar festivaline ev sahipliği yapan köyün halkı 'ayaklandı'

08.07.2023

İngiltere’nin güneybatısındaki Somerset bölgesine bağlı Muchelney köyünde her sene düzenlenen 'Çıplak Glastonbury' festivali bu sene tartışmalarla başladı.1000'i aşkın İngiliz nudist, 6 gün boyunca çıplak etkinliklerin düzenleneyeceği festival için köye akın etti. Giysilerini çıkarıp birlikte yoga yapmaya, müzik dinlemeye ve eğlenmeye hazırlanan çıplak ziyaretçiler köy halkının tepkisini çekti.Çıplak ziyaretçilerle aynı yerde kalmak istemeyen halk bölgeden uzaklaştı. Festival bu sene Muchelney yakınındaki karavan ve kamp alanında düzenleniyor. Evlerinin hemen yanında yüzlerce çıplak ziyaretçi olmasından rahatsız olan yerel halk ise festival bitene kadar başka bir yere gitmeyi tercih etti.'Ülkede bir azınlığın çoğunluğa üstün geldiği bir durumla daha karşı karşıyayız'İngiltere merkezli The Sun gazetesine konuşan 64 yaşındaki köy sakini Michael Stevens, “Onlarla aynı yerde bir arada olmak istemiyorum. Rahat hissetmediğimiz için evimizden ayrılmak zorundayız. Ülkede bir azınlığın çoğunluğa üstün geldiği bir durumla daha karşı karşıyayız” dedi.'Burası küçük ve muhafazakar bir yer'34 yaşındaki Steve White da, köyde kimsenin çıplaklar festivalinden memnun olmadığını söyleyerek “Bu kadar çok nudistin buraya gelmesi biraz tehlikeli. Yürüyüşe çıkan köylüler her an bir çıplakla karşı karşıya gelebilir. Burası küçük ve muhafazakar bir yer” diye konuştu.Festivalin organizatörleri ise çıplaklığın birçok faydası olduğunu, İngiliz nudist topluluğunun birlikte eğlenme hakkı bulunduğunu savundu.

