Galatasaray Başkanı Özbek: Arda Güler mükemmel bir oyuncu
Muğla’nın Bodrum İlçesinde düzenlenen Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği'nin gecesine katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek “Arda Güler mükemmel bir oyuncu, bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin” dedi.
Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu nedeniyle Cennet Koyda bir otelde kutlama gecesi düzenlendi.
Kutlama gecesine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Baş Antrenörü Ergin Ataman, Galatasaray’ın eski oyuncuları Selçuk İnan, Ümit Karan, kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
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© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-
Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
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© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-
Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
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© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-
Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
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© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-
Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
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© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-
Muğla'nın Bodrum İlçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğinin gecesi düzenlendi.
Fatih Terim yetiştirdiği oyuncularla saatlerce muhabbet etti
Geceye katılan Fatih Terim ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir araya gelerek sarılarak bir süre sohbet etti. Terim’in yanına gelen Galatasaray’ın eski oyuncularından Ümit Karan ve Selçuk inan uzun uzun sohbet edip eski günleri andıkları görüldü.
Özbek gecede Galatasaray taraftarlarına kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların sonrasında sanatçı Zeynep Casalini, sahne aldı. Gecede Galatasaray’ın şampiyonluk kupası sergilendi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, “1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği’nin daveti üzerine buradayız. Seçimlerden önce yine buraya gelmiştim. Geldiğim zaman Bodrumlu Galatasaraylılara sözler vermiştim. Şu anda verdiğimiz sözlerin hepsinin yerine gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Verdiğimiz sözler tek tek gerçekleşti. En önemlisi de Cumhuriyetin 100. yılında kupayı kazanmak çok önemliydi. Bizi destekleyen herkese teşekküre ediyorum. Kupa el birliğiyle kazanıldı ve şu an hep birlikte bunun keyfini çıkarıyoruz. Zor bir sezona hazırlanıyoruz. İnşallah bu sezonda başarılarımız devam edecek. Gelecek sene inşallah yine burada şampiyonluğun kutlamasını yaparız. Galatasaray çıtayı çok yüksek tuttu, sürpriz isim her zaman var. Bu senede çok iyi bir takım kurma peşindeyiz” dedi.
Arda Güler’in transfer sorusunu da yanıtlayan Özbek “Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin. Zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Kendisine başarılar diliyorum inşallah yüzümüzü ak çıkarır” şeklinde konuştu.