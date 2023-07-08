https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-erdogandan-ozkan-ugur-icin-bassagligi-mesaji-1073313420.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla "Müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T17:13+0300
2023-07-08T17:13+0300
2023-07-08T17:13+0300
türkiye
özkan uğur
recep tayyip erdoğan
vefat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 69 yaşında yaşamını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-hayatini-kaybetti-1073313072.html
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özkan uğur, recep tayyip erdoğan, vefat
özkan uğur, recep tayyip erdoğan, vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla "Müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 69 yaşında yaşamını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."