https://sputniknews.com.tr/20230708/cumhurbaskani-erdogandan-ozkan-ugur-icin-bassagligi-mesaji-1073313420.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla "Müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T17:13+0300

2023-07-08T17:13+0300

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türkiye

özkan uğur

recep tayyip erdoğan

vefat

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 69 yaşında yaşamını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-hayatini-kaybetti-1073313072.html

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özkan uğur, recep tayyip erdoğan, vefat