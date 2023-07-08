https://sputniknews.com.tr/20230708/bakan-fidan-kanadali-mevkidasi-joly-ile-telefonda-gorustu-1073319424.html

Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T22:08+0300

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türkiye

kanada

nato

hakan fidan

melanie joly

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/disisleri-bakani-hakan-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1073318047.html

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