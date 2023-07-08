https://sputniknews.com.tr/20230708/bakan-fidan-kanadali-mevkidasi-joly-ile-telefonda-gorustu-1073319424.html
Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T22:08+0300
2023-07-08T22:08+0300
2023-07-08T22:08+0300
türkiye
kanada
nato
hakan fidan
melanie joly
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230708/disisleri-bakani-hakan-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1073318047.html
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kanada, nato, hakan fidan, melanie joly
kanada, nato, hakan fidan, melanie joly
Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.