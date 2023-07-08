https://sputniknews.com.tr/20230708/disisleri-bakani-hakan-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1073318047.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T21:07+0300

2023-07-08T21:07+0300

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antony blinken

hakan fidan

türkiye

telefon görüşmesi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken bir telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.

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antony blinken, hakan fidan, telefon görüşmesi