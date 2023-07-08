https://sputniknews.com.tr/20230708/disisleri-bakani-hakan-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1073318047.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T21:07+0300
2023-07-08T21:07+0300
2023-07-08T21:13+0300
antony blinken
hakan fidan
türkiye
telefon görüşmesi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken bir telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.
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antony blinken, hakan fidan, telefon görüşmesi
antony blinken, hakan fidan, telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
21:07 08.07.2023 (güncellendi: 21:13 08.07.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken bir telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.
Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri görüştü.