https://sputniknews.com.tr/20230708/arda-gulerin-eski-antrenoru-fenerbahce-onu-tesadufen-kesfetti-1073307938.html
Arda Güler'in eski antrenörü: Fenerbahçe, onu tesadüfen keşfetti
Arda Güler'in eski antrenörü: Fenerbahçe, onu tesadüfen keşfetti
Eski antrenörü İsmail Erel, Fenerbahçe’nin, Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler’i tesadüfen keşfettiğini söyledi. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T12:24+0300
2023-07-08T12:24+0300
2023-07-08T12:24+0300
spor
arda güler
fenerbahçe
futbol
la liga
real madrid
gençlerbirliği futbol takımı
transfer
ismail erel
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’e, Fenerbahçe’den 6 yıllık sözleşme ile transfer olan genç yıldız futbolcu Arda Güler’in lisanslı futbolculuk hayatına başladığı Gençlerbirliği’ndeki antrenörü İsmail Erel açıklamalarda bulundu.'Biz onu değil, o bizi buldu'Arda Güler’in küçük yaşında tam saha müsabakalarında yeteneklerini gösterdiğini belirten Gençlerbirliği Altyapı Antrenörü İsmail Erel, “Arda’nın Gençlerbirliği’ne gelişi, biz değil, o bizi buldu. Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu beden eğitimi hocası Mahmut Şafak, bize yönlendirdi. Ailesinden de izin alarak, Ankara’nın en iyi yetiştirici kulübü olan Gençlerbirliği’nde yetişebileceği düşünerek bize geldi. Arda, U11’deyken, sahanın yarısı kullanılarak müsabaka düzenleniyordu. Orada yeteneği ile kendini göstermişti. Daha sonraki süreçte tam sahaya geçtiğinde, problem çözme yeteneği, oyun zekası, liderlik vasfı gibi özellikleri ortaya çıktı. Antrenmanlarının hepsinde, büyüleyici bir tekniği vardı. Antrenmanlarını zevkle izliyorduk. Aynı zamanda da bir taraftar kitlesi de oluşmuştu” diye konuştu.'Tesadüfen Arda’yı raporlamışlar'U13 yerel ligde oynarken Güler’in ön plana çıktığını aktaran Erel, “U14 Akademi Ligi’ndeyken iç sahada Osmanlıspor ile karşılaşmamız vardı. Bu müsabaka, Fenerbahçe’nin scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Osmanlıspor’un bir oyuncusunu izlemeye gelmişler fakat tesadüfen Arda’yı raporlamışlar” ifadelerini kullandı.Güler’in futbol yeteneği, henüz 12 yaşındayken ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Mahmut Şafak tarafından keşfedildi. Öğretmeni Şafak’ın tavsiyesi üzerine Gençlerbirliği altyapısında çeşitli yaş gruplarında müsabakalara çıkan Güler, Gençlerbirliği - Osmanlıspor karşılaşmasını takip etmeye gelen Fenerbahçe scout ekibinin raporlaması üzerine İstanbul ekibine henüz 15 yaşındayken transfer oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230708/galatasaray-baskani-ozbek-arda-guler-mukemmel-bir-oyuncu-1073298929.html
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arda güler, fenerbahçe, futbol, la liga, real madrid, gençlerbirliği futbol takımı, transfer, ismail erel
arda güler, fenerbahçe, futbol, la liga, real madrid, gençlerbirliği futbol takımı, transfer, ismail erel
Arda Güler'in eski antrenörü: Fenerbahçe, onu tesadüfen keşfetti
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Eski antrenörü İsmail Erel, Fenerbahçe’nin, Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler’i tesadüfen keşfettiğini söyledi.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’e, Fenerbahçe’den 6 yıllık sözleşme ile transfer olan genç yıldız futbolcu Arda Güler’in lisanslı futbolculuk hayatına başladığı Gençlerbirliği’ndeki antrenörü İsmail Erel açıklamalarda bulundu.
'Biz onu değil, o bizi buldu'
Arda Güler’in küçük yaşında tam saha müsabakalarında yeteneklerini gösterdiğini belirten Gençlerbirliği Altyapı Antrenörü İsmail Erel, “Arda’nın Gençlerbirliği’ne gelişi, biz değil, o bizi buldu. Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu beden eğitimi hocası Mahmut Şafak, bize yönlendirdi. Ailesinden de izin alarak, Ankara’nın en iyi yetiştirici kulübü olan Gençlerbirliği’nde yetişebileceği düşünerek bize geldi. Arda, U11’deyken, sahanın yarısı kullanılarak müsabaka düzenleniyordu. Orada yeteneği ile kendini göstermişti. Daha sonraki süreçte tam sahaya geçtiğinde, problem çözme yeteneği, oyun zekası, liderlik vasfı gibi özellikleri ortaya çıktı. Antrenmanlarının hepsinde, büyüleyici bir tekniği vardı. Antrenmanlarını zevkle izliyorduk. Aynı zamanda da bir taraftar kitlesi de oluşmuştu” diye konuştu.
'Tesadüfen Arda’yı raporlamışlar'
U13 yerel ligde oynarken Güler’in ön plana çıktığını aktaran Erel, “U14 Akademi Ligi’ndeyken iç sahada Osmanlıspor ile karşılaşmamız vardı. Bu müsabaka, Fenerbahçe’nin scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Osmanlıspor’un bir oyuncusunu izlemeye gelmişler fakat tesadüfen Arda’yı raporlamışlar” ifadelerini kullandı.
Güler’in futbol yeteneği, henüz 12 yaşındayken ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Mahmut Şafak tarafından keşfedildi. Öğretmeni Şafak’ın tavsiyesi üzerine Gençlerbirliği altyapısında çeşitli yaş gruplarında müsabakalara çıkan Güler, Gençlerbirliği - Osmanlıspor karşılaşmasını takip etmeye gelen Fenerbahçe scout ekibinin raporlaması üzerine İstanbul ekibine henüz 15 yaşındayken transfer oldu.