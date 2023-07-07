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https://sputniknews.com.tr/20230707/vergi-ve-harclara-zam-yurt-disi-telefon-kayit-ucreti-pasaport-ve-vize-bedelleri-ne-kadar-oldu-1073270253.html
Vergi ve harçlara zam: Yurt dışı telefon kayıt ücreti, pasaport ve vize bedelleri ne kadar oldu?
Vergi ve harçlara zam: Yurt dışı telefon kayıt ücreti, pasaport ve vize bedelleri ne kadar oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vergi ve harçlar zamlandı. Buna göre, yurt dışından getirilen telefon kayıt ücreti değişti. KDV oranları, pasaport... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T10:41+0300
2023-07-07T10:50+0300
ekonomi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
harç
pasaport
vize
telefon
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile vergi ve harçlar artırıldı. Maktu harç tutarları yüzde 50 zamlandı. Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.Yüzde 4 olarak alınan tapu harcı yüzde 6'ya yükseltilirken sürücü belgesi harçlarında değişiklik olmayacak.1, 2 ve 3 yıllık pasaport harç bedeli ne kadar oldu?1 yıllık pasaportun harç bedeli 1008 liradan 1512 liraya çıktı. 2 yıllık pasaportun harç bedeli 1646 liradan 2 bin 469 TL’ye yükseldi. 3 yıllık pasaportun harç bedeli 2 bin 338 liradan 3 bin 507 liraya çıktı. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3 bin 295 liradan 4 bin 943 liraya yükseldi.Yurt dışı telefon kayıt ücreti 20 bin lira'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL olarak belirlenmişti.Temizlik ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 20Ayrıca yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listede yer alan ve yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Başta gıda maddeleri olmak üzere, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.Otomobillerdeki KDV arttıKDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerde ki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.Şans oyunlarında yüzde 20Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.Şans Oyunları Vergisi, at yarışlarında yüzde 14'e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi.Yüzde 15 uygulanacakÖte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketi payları için yüzde 0 tevkifat uygulanmasının devamı öngörülüyor. Diğer sermaye şirketlerinde ise bugünden önce iktisap edilen kendi hisse senetlerine ilişkin olarak tevkifat oranı yüzde 0 olarak, bugünden itibaren iktisap edilen hisse senetleri için ise yüzde 15 olarak uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html
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imei kayıt ücreti, yurtdışı telefon kayıt, yurt dışı telefon kayıt ücreti, yurtdışı telefon kayıt ücreti, yurtdışı telefon kayıt harcı, 2023kdv oranları, telefon harcı, yurt dışı telefon, yurtdışı telefon harcı, kdv oranları 2023, yurt dışı telefon harcı, vergi ve harç zam, temizlik zam, pasaport zam, vize zam, kdv ne kadar oldu
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Vergi ve harçlara zam: Yurt dışı telefon kayıt ücreti, pasaport ve vize bedelleri ne kadar oldu?

10:41 07.07.2023 (güncellendi: 10:50 07.07.2023)
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vergi ve harçlar zamlandı. Buna göre, yurt dışından getirilen telefon kayıt ücreti değişti. KDV oranları, pasaport, noter ve vize harçları artırıldı. Peki, IMEI kayıt ücreti, KDV oranları ve pasaport bedeli ne kadar oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile vergi ve harçlar artırıldı. Maktu harç tutarları yüzde 50 zamlandı.
Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.
Yüzde 4 olarak alınan tapu harcı yüzde 6'ya yükseltilirken sürücü belgesi harçlarında değişiklik olmayacak.

1, 2 ve 3 yıllık pasaport harç bedeli ne kadar oldu?

1 yıllık pasaportun harç bedeli 1008 liradan 1512 liraya çıktı. 2 yıllık pasaportun harç bedeli 1646 liradan 2 bin 469 TL’ye yükseldi. 3 yıllık pasaportun harç bedeli 2 bin 338 liradan 3 bin 507 liraya çıktı. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3 bin 295 liradan 4 bin 943 liraya yükseldi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 20 bin lira

'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL olarak belirlenmişti.

Temizlik ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 20

Ayrıca yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listede yer alan ve yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Başta gıda maddeleri olmak üzere, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Otomobillerdeki KDV arttı

KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerde ki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.

Şans oyunlarında yüzde 20

Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.
Şans Oyunları Vergisi, at yarışlarında yüzde 14'e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi.

Yüzde 15 uygulanacak

Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketi payları için yüzde 0 tevkifat uygulanmasının devamı öngörülüyor. Diğer sermaye şirketlerinde ise bugünden önce iktisap edilen kendi hisse senetlerine ilişkin olarak tevkifat oranı yüzde 0 olarak, bugünden itibaren iktisap edilen hisse senetleri için ise yüzde 15 olarak uygulanacak.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefon kullanım harcı 20 bin lira oldu
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