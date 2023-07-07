https://sputniknews.com.tr/20230707/vergi-ve-harclara-zam-yurt-disi-telefon-kayit-ucreti-pasaport-ve-vize-bedelleri-ne-kadar-oldu-1073270253.html

Vergi ve harçlara zam: Yurt dışı telefon kayıt ücreti, pasaport ve vize bedelleri ne kadar oldu?

Vergi ve harçlara zam: Yurt dışı telefon kayıt ücreti, pasaport ve vize bedelleri ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vergi ve harçlar zamlandı. Buna göre, yurt dışından getirilen telefon kayıt ücreti değişti. KDV oranları, pasaport... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T10:41+0300

2023-07-07T10:41+0300

2023-07-07T10:50+0300

ekonomi

kdv

katma değer vergisi (kdv)

harç

pasaport

vize

telefon

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile vergi ve harçlar artırıldı. Maktu harç tutarları yüzde 50 zamlandı. Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.Yüzde 4 olarak alınan tapu harcı yüzde 6'ya yükseltilirken sürücü belgesi harçlarında değişiklik olmayacak.1, 2 ve 3 yıllık pasaport harç bedeli ne kadar oldu?1 yıllık pasaportun harç bedeli 1008 liradan 1512 liraya çıktı. 2 yıllık pasaportun harç bedeli 1646 liradan 2 bin 469 TL’ye yükseldi. 3 yıllık pasaportun harç bedeli 2 bin 338 liradan 3 bin 507 liraya çıktı. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3 bin 295 liradan 4 bin 943 liraya yükseldi.Yurt dışı telefon kayıt ücreti 20 bin lira'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL olarak belirlenmişti.Temizlik ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 20Ayrıca yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listede yer alan ve yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Başta gıda maddeleri olmak üzere, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.Otomobillerdeki KDV arttıKDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerde ki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı.Şans oyunlarında yüzde 20Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.Şans Oyunları Vergisi, at yarışlarında yüzde 14'e, vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'a ve diğer şans oyunlarında yüzde 20'ye yükseltildi.Yüzde 15 uygulanacakÖte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketi payları için yüzde 0 tevkifat uygulanmasının devamı öngörülüyor. Diğer sermaye şirketlerinde ise bugünden önce iktisap edilen kendi hisse senetlerine ilişkin olarak tevkifat oranı yüzde 0 olarak, bugünden itibaren iktisap edilen hisse senetleri için ise yüzde 15 olarak uygulanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html

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